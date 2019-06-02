Kayıt
19:17 02 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    'Geçen bayrama göre gıda fiyatları yüzde 40 arttı'

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın aktardığı çalışmaya göre geçen yıl bayram öncesi mayıs-haziran ayı açlık sınırı, yani asgari mutfak harcaması 1850 lirayken, bu yıl aynı dönemde 2577 TL’ye yükseldi.

    Geçen yıldan bugüne bayram öncesi ailelerin kuracağı sofranın asgari maliyetinin 727 lira arttığı belirtildi. 

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçen Ramazan Bayramı’na göre gıda fiyatlarının ortalama yüzde 40 arttığına, Türkiye’de sayıları 7 milyona yaklaşan asgari ücretlilerin geçen yılki Ramazan Bayramı’na göre bu yıl bayram sofrası kurmasının daha da güçleştiğine dikkat çekti.

    Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, CHP'li Ağbaba'nın aktardığı çalışmada şu tespitler yer aldı:

    * Geçen yıl bayram öncesi mayıs-haziran ayı açlık sınırı, başka bir deyişle asgari mutfak harcaması 1850 TL tutarındayken; bu yıl aynı dönemde bu rakam 2577 TL’ye yükseldi.

    * Temel gıdalardan oluşan asgari bir sofranın maliyeti geçen bayrama oranla yüzde 40 oranında yükseldi.

    * Geçen Ramazan Bayramı’na göre et fiyatları neredeyse iki kat arttı. Marketlerde satılan ucuz et ürünlerinde 500 gram kıyma fiyatı 13 TL’den 20 TL’ye; 1 kilo kuşbaşının fiyatı 31 TL’den 42 TL’ye çıktı. Tarım Bakanlığı’nın ucuz et satışı dışında kalan kıyma fiyatı 29 TL’den 45 TL’ye yükseldi.

    * Geçen Ramazan Bayramı’ndan bugüne kadar tavuk ve tavuk ürünlerinin fiyatları yüzde 100 oranında zamlandı. Tam piliç kilogram fiyatı 7 TL’den 15 TL’ye çıktı.

    * Geçen Ramazan Bayramı’na göre temel sebze fiyatları tüm gıda türleri içerisinde zam şampiyonu oldu. Kuru soğanın fiyatı 1.4 TL’den ortalama 4.5 TL’ye; patatesin fiyatı 1.6 TL’den ortalama 3.9 TL’ye; ıspanak 2.5 TL’den ortalama 5.9 TL’ye, domates 3 TL’den ortalama 6.8 TL’ye yükseldi. Sebze ürünlerindeki zam oranı yüzde 110 ile yüzde 220 arasında değişti.

    Etiketler:
    gıda fiyatları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Veli Ağbaba
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Türkiye'nin 'teknolojik katır'ı 'BOĞAÇ' dünyada sadece ABD'de var
    Karikatür
    Pentagon, roket fırlatmada Rusya’yla işbirliğini yasakladı
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet