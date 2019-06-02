'Geçen bayrama göre gıda fiyatları yüzde 40 arttı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın aktardığı çalışmaya göre geçen yıl bayram öncesi mayıs-haziran ayı açlık sınırı, yani asgari mutfak harcaması 1850 lirayken, bu yıl aynı dönemde 2577 TL’ye yükseldi.

Geçen yıldan bugüne bayram öncesi ailelerin kuracağı sofranın asgari maliyetinin 727 lira arttığı belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçen Ramazan Bayramı’na göre gıda fiyatlarının ortalama yüzde 40 arttığına, Türkiye’de sayıları 7 milyona yaklaşan asgari ücretlilerin geçen yılki Ramazan Bayramı’na göre bu yıl bayram sofrası kurmasının daha da güçleştiğine dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, CHP'li Ağbaba'nın aktardığı çalışmada şu tespitler yer aldı:

* Geçen yıl bayram öncesi mayıs-haziran ayı açlık sınırı, başka bir deyişle asgari mutfak harcaması 1850 TL tutarındayken; bu yıl aynı dönemde bu rakam 2577 TL’ye yükseldi.

* Temel gıdalardan oluşan asgari bir sofranın maliyeti geçen bayrama oranla yüzde 40 oranında yükseldi.

* Geçen Ramazan Bayramı’na göre et fiyatları neredeyse iki kat arttı. Marketlerde satılan ucuz et ürünlerinde 500 gram kıyma fiyatı 13 TL’den 20 TL’ye; 1 kilo kuşbaşının fiyatı 31 TL’den 42 TL’ye çıktı. Tarım Bakanlığı’nın ucuz et satışı dışında kalan kıyma fiyatı 29 TL’den 45 TL’ye yükseldi.

* Geçen Ramazan Bayramı’ndan bugüne kadar tavuk ve tavuk ürünlerinin fiyatları yüzde 100 oranında zamlandı. Tam piliç kilogram fiyatı 7 TL’den 15 TL’ye çıktı.

* Geçen Ramazan Bayramı’na göre temel sebze fiyatları tüm gıda türleri içerisinde zam şampiyonu oldu. Kuru soğanın fiyatı 1.4 TL’den ortalama 4.5 TL’ye; patatesin fiyatı 1.6 TL’den ortalama 3.9 TL’ye; ıspanak 2.5 TL’den ortalama 5.9 TL’ye, domates 3 TL’den ortalama 6.8 TL’ye yükseldi. Sebze ürünlerindeki zam oranı yüzde 110 ile yüzde 220 arasında değişti.