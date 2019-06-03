Cem Küçük'ün iddiası: Ahmet Hakan neredeyse çocuğu yaşında olan Buket Aydın'a dair internet sitelerine bilgiler sızdırdı

Cem Küçük, Türkiye gazetesinde "Türk medyasının Tosun Mehmet Aydın tipolojisi" başlığıyla yayımlanan yazısında Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ve geçen aylarda Kanal D Ana Haber'den kovulduğu iddiasıyla gündeme gelen Buket Aydın'a da değindi.

Küçük, Ahmet Hakan'a yönelik olarak kaleme aldığı yazısında şu iddiaya yer verdi:

"Sen Türk medyasının Tosun Mehmet Aydın karakterisin. Bakın bu Tosun zihniyetinin bir diğer rezaleti Buket Aydın'ın kovulması ve kendine yer açılması için yaptıklarıdır. Aydın'ı devirip yerine geçmek isteyen gözünü para hırsı bürümüş Ahmet Hakan neredeyse çocuğu yaşında olan Buket Aydın'a dair internet sitelerine bilgiler sızdırdı ve aleyhine sistematik haberler yaptırdı. Saçı-sakalı tamamen beyazlaşmış; dede kıvamına gelmiş bir adamın haber bülteninde prompter okumak için çocuğu yaşında bir genç sunucu ile bu kadar uğraşması ve uydurma haberler servis etmesi aslında çok zavallıca ve acınası bir olaydır. Üzücü gerçekten."