Kayıt
03:23 04 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Bayram namazlarına çocukları da getirin' çağrısı

    © AA / Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazlarına çocukların da getirilmesi isteyerek "Babalar çocuklarının, dedeler torunlarının ellerinden tutarak bayram namazlarına gelsin" çağrısında bulundu.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, ramazan ayının son iftarında Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayımlanan "İftarı Beklerken" programına konuk oldu. 

    Ali Erbaş - Diyanet
    © AA / Ordu Büyükşehir Belediyesi
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yenikapı’da 300 binin üzerinde vatandaşımızla açık havada teravih namazı kılacağız
    Süleymaniye Camisi'nin bahçesinden yayımlanan programda sunucu Mustafa Demirci'nin sorularını cevaplandıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazan ayı boyunca yürütülen irşat faaliyetleri ve Ramazan Bayramı'na dair değerlendirmelerde bulundu. 

    Vatandaşların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Prof. Dr. Erbaş, "Her gün ömrümüzden bir yaprak düşüyor, ölüme bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bir ay önce sahuru burada birlikte idrak ettik. Şu anda ramazanın son iftarındayız. Rabb'im ömrümüzün her gününü ramazan gibi geçirmeyi, ömrümüzün her saatini ramazan ayındaki güzellikleri idrak ederek geçirmeyi nasip eylesin" şeklinde dua etti.

    Son günlerde düzenlenen terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçlerine rahmet dileyen Başkan Erbaş, "Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Cenabıhakk'ın birliğimizi beraberliğimizi daim eylemesini niyaz ediyorum. Kötülükler kıyamete kadar devam edecektir. Bu bir hak batıl mücadelesidir" değerlendirmesinde bulundu.

    © AA / Abdullah Doğan
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan zekat çağrısı
    İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde yaşanan acılardan dolayı Müslümanların ramazan ayını yine buruk geçirdiğini ifade eden Erbaş, Suriye'de yıllardır yaşanan acılara dikkati çekerek "Onlarla beraber biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Libya'da öyle, Yemen'de öyle, Pakistan'da ve birçok yerde öyle. Biz de ülkemizde 35-40 senedir terörle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    '98 ÜLKEDE İFTAR SOFRALARI KURDUK'

    Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı boyunca yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erbaş, şunları kaydetti:

    "Diğer zamanlarda olduğu gibi ramazanda da Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milletimizi kötülüklerden uzaklaştırabilmek, onları irşat edebilmek için ramazandan nasıl istifade edebiliriz bununla ilgili seferberlik halinde olduk. Ülkemizin 81 ilinde ve 921 ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın 160 bini aşkın mensubuyla teravihlerde, mukabelelerde milletimizin yanında olduk. Ramazan Kur'an ayı olduğu için Kur'an eğitimi daha da artıyor ve anlamlı hale geliyor. Camilerde Kur'an eğitimini ramazan ayında daha da güzelleştirerek daha da yoğunlaştırarak yerine getirmeye çalıştık.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
    © AA / Mustafa Bikeç
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur
    Bu yıl ramazan ayında tema olarak infak konusunu seçtik ve bütün milletimize infak faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı birlikte hareket ederek hem yurt içinde hem yurt dışında fakir fukara, garip gureba insanlara milletimizin vakfımıza emanet ettiği zekatları ve diğer hayır hasenatı bağışları nasıl ulaştırabiliriz onun gayreti içerisinde olduk. Sadece ülkemizdeki fakir fukara garip gureba insanların yanında yer alarak yetinmedik, dünyanın 98 ülkesinde olduk. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 20-25 milyon kadar milletimizin bize emanet etmiş olduğu miktarları 98 ülkede iftar sofralarında Müslümanlarla, insanlarla buluşturmaya çalıştık."

    Başkan Erbaş, geçen yıl Türkiye dışından 84 ülkede yardım faaliyetlerini yürüttüklerini, bu yıl ise bu sayıyı 98 ülkeye çıkardıklarını ifade ederek, "Bu çalışmalar, sadece insanlara gıda maddeleri dağıtarak değil, aynı zamanda birlik beraberlik noktasında, Müslümanların arasındaki muhabbeti geliştirme noktasında da çok büyük katkılar sağlıyor" görüşünü paylaştı. 

    'İSLAM NİMETİ İLE DAHA FAZLA İNSAN BULUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

    İslam'ın ilkeleri, inanç esasları ve ibadetleriyle dünya ve ahiret dengesini muhafaza etmek için gönderilen bir din olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: 

    "İslam insanoğluna verilmiş en büyük nimettir. Bunu nereden söylüyorum, Allah Resulü Efendimize son geldiği rivayet edilen ayetlerden birisi olan Maide Suresi'nde 'Bugün üzerinizdeki nimetimi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'dan razı oldum' buyuruyor Rabb'imiz. İslam insanlara verilen en büyük nimettir. Kısmeti olan alır, kısmeti olmayan almaz. Çünkü dinde zorlama yoktur. Bu bir hidayet meselesidir. Bu hidayetten nasibi olanlar İslam nimeti ile buluşur. Bu nimetlerle insanları buluşturmanın adına tebliğ denir, davet denir. Biz davet ederiz, tebliğ ederiz. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunu yapıyoruz. Ülkemiz içinde ve ülkemiz dışında bunu yapıyoruz. İslam nimeti ile daha fazla insanı buluşturmaya çalışıyoruz." 

    Ramazan Bayramı'nın Türk milleti ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazlarına çocukların da getirilmesi isteyerek "Babalar çocuklarının, dedeler torunlarının ellerinden tutarak bayram namazlarına gelsin." çağrısında bulunarak, şunları kaydetti: 

    "Bayramları bayram gibi kutlayalım. Bayramları sevdiklerimizle birlikte geçirelim. Büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret edelim. Ziyaret edemezsek en azından telefonla onları arayarak görüşelim. Bayramı tatil olarak görmeyelim. Çünkü bu hakikaten bir ibadettir. Ramazan ve Kurban Bayramı esasında bir ibadettir. İbadeti usulüne uygun bir şekilde bizim değerlendirmemiz lazım. İbadetlerimizi terk etmeden, bayram ziyaretlerini yaparak, eşimizi, dostumuzu, büyüklerimizi güzel bir şekilde onların gönüllerini alarak geçirmemiz gerek. Babamızı, annemizi ziyaret ederek bu bayramları değerlendirmemiz gerekiyor."

    'ŞEKER BAYRAMI DİYE BİR BAYRAM YOK'

    Ramazan Bayramı'nın 'şeker bayramı' diye ifade edilmesinin yanlış olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Erbaş, "Şeker bayramı diye bir bayram yok, bu Ramazan Bayramı'dır. Çocuklara şeker verildiği için bayramın adı şeker bayramı olmaz. Bu bir ibadettir. Bu ramazanın kutsiyetine biraz hafiflik getiriyor. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler" ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Zeybekci'den şarap üretimi açıklaması: Diyanet İşleri Başkanı değilim, beni ilgilendirmez
    Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Papa'ya: Stadyumda ayin yaparak dünya barışına katkı sunulmaz
    Etiketler:
    Mustafa Demirci, Süleymaniye Camisi, Diyanet TV, Diyanet İşleri Başkanlığı, Namaz, bayram, Ali Erbaş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Apple, yeni Mac Pro’yu tanıttı
    Karikatür
    Trump İngiltere'de: Londra'ya varmadan Belediye Başkanı Khan ile polemiğe girdi
    İnfografik
    Dünyada geleneksel İslami giysilere yönelik yaklaşım
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet