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23:48 04 Haziran 2019
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    İmamoğlu: İstanbul'daki 16 milyon insanı barıştıracağım

    © AA / Meltem Yılmaz
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (196)
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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Ben buradan topladığım sevgiler, saygılar, o güzel duygularla göreceksiniz İstanbul'daki 16 milyon insanı barıştıracağım" dedi.

    İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret ederek, akraba ve hemşehrileri ile bir araya geldi.

    Hemşehrileri ile hatıra fotoğrafı çektirip sohbet eden İmamoğlu, aynı mahalledeki aile kabristanlığına da ziyarette bulundu.

    Kabristanlıkta okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen ve dua eden İmamoğlu, daha sonra doğduğu eve geçti.

    Ekrem İmamoğlu
    © REUTERS / MURAD SEZER
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    ​İmamoğlu, burada kendisini slogan ve alkışlarla karşılayan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, çocukluğunun 4-5 yılının burada geçtiğini anlattı.

    Her şeyin güzel olacağını vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "Yol yürürken hep söyledim kendi namıma hangi görev olursa olsun hep de söyleyeceğim Allah'ım ne olur beni aileme mahcup etme, bu çok önemli bunu derken hiç kimseyi kendi ailesine mahcup etmesin. Ben onun için dua ediyorum Allah'ıma aileme beni mahcup etme, Allah'ım beni doğduğum topraklara mahcup etme. Ben şimdi bu güzel toprakların en nadide çiçeğine İstanbul’a hizmet edeceğim. Dolayısıyla Allah’ım beni İstanbul halkına ve bu millete mahcup etme."

    İmamoğlu, aşırı kalabalık bir aileden geldiğini ve hep bir arada yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

    'BENİMLE UĞRAŞAMAZSINIZ'

    © AA / Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi
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    "Kavgası da boldur mutluluğu da onun için ben hepsini yaşamışım. Onun için bazen çok geveze olanlara diyorum ki çok gevezelik yapmayın ben kavgaya da alışığım, insanları barıştırmaya da benimle uğraşamazsınız. Benim iyilik damarımla uğraşamazsınız. Benim iyilik duygularım herkesi terbiye eder. Onun için benimle ilgili ismini ağzına alanlar oluyormuş üzülüyorum. Neyse çok önemli değil. Allah herkese iyi düşünce versin."

    Her zaman iyi düşündüğünü dile getiren İmamoğlu, "Biz hep iyilik düşündük herkes hakkında, millet hakkında. Ben buradan topladığım sevgiler, saygılar, o güzel duygularla göreceksiniz İstanbul'daki 16 milyon insanı barıştıracağım. Hem de o 16 milyon insanın içinde herkes var. Bu ülkenin 82 milyon insanı İstanbul’da yaşıyor hepsi var. Hepsi bizim kardeşimiz. Buradan topladığım o enerji ile İstanbul'daki o 16 milyon insanı barıştıracağım. Burada gördüğüm şu güzellikler var ya yeşillikler insanın doğallığı İstanbul’un her yerini böyle güzel yapacağız" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta resmi bayramlaşma törenine katıldı.
    © AA / İsmail Hakkı Demir
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    İmamoğlu, kendisine yönelik eleştirilere de tepki göstererek, "Onun için kötü sözden uzak iyi sözde yakın Allah'ın izniyle ahlaklı bir kardeşiniz, inançlı, milli değerlerine sahip çıkan ve bu ülkede yaşayan herkesi barıştıran kardeşiniz, ağabeyiniz, evladınız olmaya devam edeceğim" ifadesini kullandı.

    Daha sonra İmamoğlu'na doğum günü dolayısıyla pasta kesildi.

    İmamoğlu'na, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP İl Başkanı Güzide Uzun, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli ile diğer ilgililer de eşlik etti.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (196)

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    Etiketler:
    İYİ Parti, Kur'an-ı Kerim, Trabzon, Ramazan Bayramı, İstanbul, Ekrem İmamoğlu, CHP
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