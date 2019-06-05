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09:54 05 Haziran 2019
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    Yargıtay hakiminden tayin isyanı: Ölebilirim

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    Türkiye
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    Demokrat Yargı Derneği'nin genel sekreteri olan Yargıtay Tetkik Hakimi Defne Bülbül, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. 20 yıllık hakim Bülbül, epilepsi hastası olduğunu, sağlık gerekçesinden ötürü bir önceki görev yerinden Ankara'ya geldiğini, şimdi ise raporları gözardı edilerek Erzurum'a gönderildiğini söyledi.

    Hakimler Savcılar Kurulu, 2019 yılı adli ve idari kararnamesini açıkladı. Yargıtay Tetkik Hakimi olarak görev yapan Defne Bülbül, kararnameyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
    © AA /
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    Bülbül’ün epilepsi hastası olduğu ve aile desteğine ihtiyaç duyduğu için önceki görev yeri olan Aydın’dan Ankara’ya tayin edildiği öğrenildi. Ankara’da doktor kardeşiyle kalan Bülbül’ün sağlık raporları gözardı edilerek Erzurum’a atandığı ortaya çıktı.

    BirGün'den Mehmet Emin Kurnaz'a konuşan Bülbül, "Epilepsi hastasıyım, geçmişte beyin kanaması geçirdim. Ağır nöbetler geçiriyorum. Bekar olduğum için aile desteğine ihtiyacım var. Hastalığım sebebiyle yalnız yaşayamam. Bu, ölümüme göz yummak olur. Annem ve babam 70 yaşın üstünde insanlar, Erzurum’a gelemezler. Eski görev yerimde kalabilir veya Ankara’da başka bir göreve atanabilirim. Birinci sınıfım, hiçbir soruşturmam veya başka cezam yok" dedi.

    Demokrat Yargı Derneği de, genel sekreterleri olan Bülbül’ün atanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

    "Süregelen kontrollü tedavinin kesintiye uğramasının ağır ve hayati boyuttaki sonuçlarıyla herkesin vicdanını yaralayacağı açıktır. HSK’dan bu karardan dönmesini ve kararın hastalık ve dernek faaliyetleri göz önüne alınarak geri alınmasını veya tedavisini ailesinin desteğiyle sürdürebileceği bir başka göreve atanmasını istiyoruz" denildi.

     

    Etiketler:
    Demokrat Yargı Derneği, Türkiye, Erzurum, Ankara, Epilepsi, Atama, Defne Bülbül, Hakim, HSK
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