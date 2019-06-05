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10:38 05 Haziran 2019
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    Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe harekat bölgesindeki denetlemeleri kapsamında Balkayalar'da sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne gitti. Akar, "Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. En son terörist etkisiz hale getirilmeden bölgeden çıkmayacağız" dedi.

    Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında dün Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne gitti.

    © AA / MSB
    MSB: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 40'a yükseldi
    Balkayalar bölgesinde sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı üs bölgesine gelişinde birlik komutanından hudut tekmili alan Akar, daha sonra mevzideki askerlerle tek tek sohbet etti. Askerlerin bayramını kutlayan Akar, Hakurk bölgesini gören üs bölgesindeki faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

    Akar, denetleme ve incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerin'in, milletinin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliği için kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yapma gayretinde olduğunu belirtti.  

    "Mehmetçik, gözünü kırpmadan kendisine verilen görevleri 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" diyen Akar, şunları söyledi:

    "Asil milletimizin Silahlı Kuvvetlerimize olan güveni bizim için büyük bir takdir meselesidir. Bu güvene layık olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız."

    'BÖLGE TAMAMEN TSK'NIN KONTROLÜ ALTINDA'

    Akar, Pençe Harekatı'nın yanı sıra TSK'nın devam eden diğer faaliyetlerine de dikkati çekerek, şunları söyledi:

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © Fotoğraf : İHA
    Akar: Pençe Harekatı'yla amacımız mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır
    "Bir taraftan Fırat Kalkanı harekat bölgesinde faaliyetlerimiz aralıksız sürerken aynı zamanda Zeytin Dalı harekat bölgesindeki faaliyetlerimizi icra etmekteyiz. İdlib'de mazlumları ve masumları korumaya devam ediyoruz. Ateşkes ve istikrarın sağlanması için elimizden gelen gayreti orada gösteriyoruz. Ruslarla gerekli temasları sürdürüyoruz. Bunun dışında denizlerimizde, semalarımızda da ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu korumak bakımından yapılması gereken ne varsa bunların hepsi aralıksız, eksiksiz yapıldı, yapılmaya devam edilecek. Silahlı Kuvvetler olarak bize verilen görevleri Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız."

    Büyüktopraklı Üs Bölgesi karşısındaki İkiyaka Dağları'nı işaret eden Akar, şöyle devam etti:

    "Üzerinde bulunduğumuz yerler ve arkamızdaki İkiyaka Dağları, daha önce teröristlerce 'girilemez, çıkılamaz' olarak nitelendirilen yerlerdi. Allah'a çok şükür Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlerin hepsine girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlerin hepsine çıktı. Şu anda bu bölge tamamen TSK'nın kontrolü altında. Benzer şekilde Pençe Harekatı da bunun devamı niteliğinde. Orada da teröristlerin bütün mağaralarına, inlerine gireceğiz. Orada da en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar harekatımız devam edecek."

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    Etiketler:
    Hasan Küçükakyüz, Adnan Özbal, Hakurk, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yaşar Güler, TSK, Hulusi Akar, Pençe Harekatı
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