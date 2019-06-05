Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında dün Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne gitti.
Akar, denetleme ve incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerin'in, milletinin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliği için kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yapma gayretinde olduğunu belirtti.
"Mehmetçik, gözünü kırpmadan kendisine verilen görevleri 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" diyen Akar, şunları söyledi:
"Asil milletimizin Silahlı Kuvvetlerimize olan güveni bizim için büyük bir takdir meselesidir. Bu güvene layık olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız."
'BÖLGE TAMAMEN TSK'NIN KONTROLÜ ALTINDA'
Akar, Pençe Harekatı'nın yanı sıra TSK'nın devam eden diğer faaliyetlerine de dikkati çekerek, şunları söyledi:
Büyüktopraklı Üs Bölgesi karşısındaki İkiyaka Dağları'nı işaret eden Akar, şöyle devam etti:
"Üzerinde bulunduğumuz yerler ve arkamızdaki İkiyaka Dağları, daha önce teröristlerce 'girilemez, çıkılamaz' olarak nitelendirilen yerlerdi. Allah'a çok şükür Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlerin hepsine girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlerin hepsine çıktı. Şu anda bu bölge tamamen TSK'nın kontrolü altında. Benzer şekilde Pençe Harekatı da bunun devamı niteliğinde. Orada da teröristlerin bütün mağaralarına, inlerine gireceğiz. Orada da en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar harekatımız devam edecek."
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