Akşener: Sayın Erdoğan bu defa amenna diyecek mi?

23 Haziran seçimlerine ilişkin mesajlar veren Akşener, İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbullu'nun adayı olduğunun altını çizerek, seçmenin sandık başında görevini yapacağını söyledi.
'İMAMOĞLU, 16 MİLYONUN ADAYI OLDU'
'SAYIN ERDOĞAN BU DEFA 'AMENNA' DİYECEK Mİ?'
"Biz önce YSK'nın gerekçesinde gerekçe bulamadık. Daha sonra 'iptal gerekçesi' diye iddia edilen konunun aynen tekrar edildiğini gördük. İstanbul il başkanımız ve il teşkilatımız, bazı ilçelerde memur olmayan başkanların atandığını fark edip ilçe seçim kurullarına yönelik müracaatta da bulundular. Bazı ilçeler kabul etti, bazıları reddetti. Onlarla ilgili de il seçim kuruluna müracaat ettiler. Yani korkunun ecele faydası yoktur. Bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor. Esas olan seçmenin ondan uzak durmasıdır. Biz siyasilerin, seçmenin kafasının karıştırılmasına yönelik davranış biçimlerini engellemesi gerekiyor. Ve seçmen görevini yapacak. Seçmen görevini yaptığı takdirde göreceksiniz, Sayın İmamoğlu bu seçimi kazanacaktır. Ve çok merak ediyorum, Sayın Erdoğan bu defa bu karara 'amenna' diyecek mi?"
Akşener, başka bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki hiçbir sözünü anlamadığını belirterek, "Bir tek, 'Ne pahasına olursa olsun, İstanbul'u istiyorum' tavrını anlıyorum. Sebebi üzerine baktığım zaman, bu işin çok duygusal olduğu anlaşılıyor. Yandaşın kazan kazan oynadığı bir sistemi elinden bırakmak istemiyor. 'Milletin adamı' diye gelip, muktedirlerin 'Sen muhtar olamazsın' dedikleri Sayın Erdoğan, bu millet tarafından başbakan, cumhurbaşkanı ve başkan edildikten sonra 'Hayır siz o kadar iyi bilmiyorsunuz ahali, ben daha iyi biliyorum' deyip milli iradeyi gasp etmesi, sandığı tekmelemesi, göreceksiniz ki 23 Haziran'da sonuçları nasıl etkileyecek?
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