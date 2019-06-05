Kadıköy’de Hitler kostümüyle gezen kişiye tepki

Kadıköy’de Hitler kostümü giyerek insanlarla fotoğraf çekilmek isteyen bir kişiye halk tepki göstererek engel oldu.

Birgün'ün haberine göre , Kadıköy Bahariye Caddesi’nde diktatör Adolf Hitler’in kostümünü giyerek çevredeki insanlarla fotoğraf çekilmek isteyen kişiye vatandaşlar, Hitler’in dünya tarihinde faşizmi sembolize ettiği ve milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu olduğu gerçeğini hatırlatarak engel oldu.

Vatandaşlar, “Faşizmin dünyadaki en büyük sembollerinden olan kişiyi burada olumlayamazsın” diyerek tepki gösterdi.

Kadıköy’de Hitler kostümüyle gezen kişiye tepkihttps://t.co/oWXrirtbWZ pic.twitter.com/pOB94kR3Om — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 5 Haziran 2019

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