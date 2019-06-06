Kadıköy-Eminönü vapurunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, 21.30'da Kadıköy'den Eminönü'ne doğru yola çıkan şehir hatları vapurunun güvertesinde yolculuk eden bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle üzerindeki tabancayla havaya ateş açtı.

Bunun üzerine paniğe kapılan yolcular, durumu polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisinin gözetiminde vapur, Karaköy iskelesine yanaştırıldı. Özel harekat polisleri eşliğinde vapura giren ekipler, arama sonucunda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, daha sonra yolcuları vapurdan tahliye etti.