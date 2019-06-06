AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'İmamoğlu yolu' paylaşımı: Bereketli topraklarda

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla gittiği Adana'da Çukurova'dan İmamoğlu ilçesine giden yolda bulunan ayçiçeği tarlalarında çekilen fotoğraflarını Twitter'da "Bereketli topraklarda #İmamoğlu yolu... #ÇUKUROVA #SARISICAK" ifadeleriyle paylaştı.
Çelik'in 'İmamoğlu' ismini etiketlemesi, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilmesi dolayısıyla sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.
Bereketli topraklarda #İmamoğlu yolu...#ÇUKUROVA#SARISICAK pic.twitter.com/rQoP3OExBl— Ömer Çelik (@omerrcelik) 6 Haziran 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)