Pervin Buldan: 23 Haziran'ı iple çekiyoruz

Partililerle bayramlaşmak üzere Kars’a giden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, barış ve özgürlüklerin ancak AK Parti’nin gidişiyle gelebileceğini söyledi. Buldan, “23 Haziran’da bir kez daha AKP’ye ve onun adayına sandıkta ders vermeyi iple çekiyoruz” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ramazan Bayramı’nın son günü Kars’ta partililerle bayramlaştı. Buldan’ı havaalanında HDP’li vekiller Muazzez Orhan, Habip Eksik’in yanı sıra Kars Belediyesi eşbaşkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca’nın da aralarında olduğu partili grubu karşıladı.

Buldan, HDP İl Binası önünde partililere seslendi. Kürt halkı ve Türkiye halkları olarak uzun süredir ilk defa bayramı bayram tadında kutladıklarını belirterek sözlerine başlayan Buldan, “Hepimizin yüreğinde, gözlerinde bu bayram ve bayramı karşılarken ki sevinç, mutluluk var. Bu anı bir daha ki bayramlara özellikle vesile olması temennisiyle kutluyorum” dedi.

‘AKP-MHP’YE KAYBETTİRDİK’

31 Mart yerel seçimleri öncesinde bölgede kayyumları geri göndereceklerini, batıda ise AK Parti-MHP ittifakını gerileteceklerini söylediklerini hatırlatan Buldan, “Bizler kayyumları yolladık, Kars’ı aldık, Adana, Mersin ve Antalya’da AKP-MHP’ye kaybettirdik. Onlar bizim başarmamamız için her türlü engeli önümüze koydularsa da başarmayı bildik. Kars çok zor bir mücadeleydi. Bu mücadeleyi Kars halkı kazandı. Sizleri tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

‘AKP DÜŞENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM’

Konuşmasının devamında “AKP düşene kadar bu mücadele sürecek” diyen Buldan, bu ülkeye barış ve özgürlüklerin ancak AK Parti’nin gidişi ile gelebileceğini söyledi. Buldan, “AKP gittikten sonra ancak bu ülkede çocuklar, gençler, kadınlar geleceğine ve yarınlarına umutla bakacaklar. Şimdi bizler 23 Haziran’ı bekliyoruz. 23 Haziran’da bir kez daha AKP’ye ve onun adayına sandıkta ders vermeyi iple çekiyoruz. İstanbul’da çok Karslı ve Serhatlı var. Akrabalarınıza sandığa gitmelerini, seçmen olan her vatandaşımızın gidip oyunu kullanmasını ve AKP’ye ders vermesini isteyin. Kazanacağımız günler yakındır. Barışın, demokrasinin ve özgürlüğün geleceği günler yakındır. Yarınlarımızı hep birlikte kazanacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz” dedi.