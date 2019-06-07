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09:10 07 Haziran 2019
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    Milli Savunma Bakanlığı

    Milli Savunma Bakanlığı'nın 'suç duyurusunda bulunacağız' dediği Akit yazarı Alan: Kimleri kast ettiğimiz açık değil mi?

    © AA /
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli generallere sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunacağı Yeni Akit yazarı Murat Alan açıklama yaptı. Alan, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

    Murat Alan, Yeni Akit'te "Bakın kimlerin sözüne itibar ettiler" başlığıyla yayımlanan yazısında kendisine yöneltilen suçlamalara değindi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın "Suç duyurusunda bulunacağız" dediği Alan, konuşmasının 20 saniyesinin kesilip algı operasyonu yapıldığını iddia etti.

    Milli Savunma Bakanlığı
    © AA /
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan generallere hakarete suç duyurusu
    Alan'ın yazısı şöyle:

    "Sene 2014..

    FETÖ’cüler Adana’da MİT TIR’larını durdurdu. Yüzlerce asker savaşa gider gibi ağır silahlarla donatılmış. Yere diz çökmüş, eller tetikte ateş pozisyonu almıştı..

    Hatırlayın şu benim yayınladığım fotoğraflar vardı ya..

    O mesele..

    ‘İşte ihanetin belgesi’ manşetini atmıştık.. 

    TSK’ya mensup bir yüzbaşı yerlerde sürükleniyordu..

    Fotoğrafları gazetemizde, videosunu da Akit tv’de yayınlamıştık..

    Görüntülerde, ‘bunun hesabını vereceksiniz’ şeklinde bağıran sivil giyimli bir yüzbaşı..

    Ve o şerefli yüzbaşıya küfredip, kes lan terörist köpek’ diyen FETÖ üyesi darbeci, sözümona bir binbaşı..

    FETÖ’nün en bariz operasyonuydu..

    AK Parti Hükümeti tuzağa düşürülecek, silah-MİT-terör denkleminin ucu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştırılacaktı..

    Birkaç gün sonra FETÖ’cü Emrullah Uslu, ‘Erdoğan Lahey’de yargılanacak’ sözleriyle faş etti planı..

    Bu operasyon olurken kendisini ulusalcı olarak tanımlayan Sözcü, Cumhuriyet ve Odatv ne yaptı dersiniz? Fıtratlarına uygun davrandılar.. ‘Bizim değil ise, biz yönetmiyorsak canı cehenneme bu ülkenin’ mantığıyla hareket ettiler.

    Bu kişiliksiz, karaktersiz, ahlaksızlığı bir ahlak biçimi olarak bünyesinde toplayan karanlık odacılar mal bulmuş mağribi gibi saldırdılar..

    Dertleri hükümete vurmaktı..

    Silivri’deyken ‘F TİPİ’ diye kıvranıp duranlar, bir an da FETÖ’yle ittifak kurmuştu..

    Balyoz, Ergenekon zihniyeti, FETÖ’nün sinsi planına dahil olmuştu.

    © Fotoğraf : Instagram
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    Biz MİT TIR’larına yapılan operasyonu ‘ihanet’ olarak değerlendirip, cephe alırken, karanlık odanın karanlık adamları, firari FETÖ’cülerin hazırladığı montaj ses kayıtlarını yayınlıyordu..

    İşte onlardan biri..

    ‘MİT TIR’larından bir sızıntı daha (19.06.2015) Ankara’dan Adana’ya oradan da Suriye’ye gönderilen silah yüklü MİT TIR’ları gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Fatih Yağmur’un internete yüklediği ses kaydında ise, MİT TIR’larına ilişkin ihbar yayınlandı. Videoda ihbarı yapan kişinin, Ankara’dan patlayıcı yüklü 3 tane TIR yola çıktı Adana’ya doğru geliyor dediği duyuluyor.’

    Kimi referans almış Odatv?

    Fatih Yağmur’u!.. Şu tetikçi Taraf ve maşa Radikal’in firari örgütçüsü Fatih Yağmur..

    Bakar mısınız şu rezalete. Soner Yalçın ve yanındaki nokta ile virgülün kılavuzu FETÖ!

    Yetinir mi karanlık oda, ‘O TIR’larda ne olduğu ortaya çıktı’ haberini patlatıp, aklı sıra Lahey yoluna bir çivi daha çakıyor!..

    Bitmedi! Firari Can Dündar ajanının Cumhuriyet’te yayınladığı ‘İşte o ‘insani yardım malzemeleri’ manşete çekiliyor..

    Eksik kalmasın diye de habere, ‘asıl sürprizin, ilaç paketlerinin altında gizlendiği anlaşılıyor’ eklemesi yapılıyor..

    Ortaklık burada biter mi?

    Birde, ‘Erdoğan’ı savaş suçlusu diye yargılayacaklar’ manşeti atalım diyorlar..

    Kimi konuşturuyorlar dersiniz? Emrullah Uslu’yu! Vay karanlık odacılar vay..

    FETÖ’nün en azılı isminin borazanı olmuşlar. Bunlar FETÖ’nün dümen suyunda kıvırta kıvırta giderken, biz ise hem Fetullah Gülen’in, hem de TIR’ları durduran FETÖ’cü savcılar Aziz Takçı ile Özcan Şişman’ın açtığı davalarla boğuştuk..

    Ha bu da yetmedi..

    İhanetin askere sızmış ekibini tek tek deşifre etmeye devam ettik.

    Aynı yıl ‘TSK’daki F Tipi yapı deşifre oldu’ dedik..

    15 Temmuz darbesinin en rütbeli komutanı Org. Akın Öztürk’ü işaret ettik!

    O günün Genelkurmay’ı ne yaptı dersiniz?

    © AP Photo / Burhan Özbilici
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    15 Temmuz’un en kritik FETÖ’cüsü Adli Müşavir Albay Muharrem Köse’yi ifademi almak için gönderdi..

    Gitmedim!

    Arayıp, ‘neden ifade vermiyorsun’ dediler..

    FETÖ’yü FETÖ’cü Muharrem Köse’ye mi anlatacağım dedim..

    En son dava açmaya hazırlanıyorlardı ki, 15 Temmuz oldu ve Akın Öztürk de Muharrem Köse de FETÖ’den alındı. 

    Dava işi de yattı..

    Bunları niye anlattım..

    Bana ‘FETÖ tetikçisi’ diyen zavallılar okusun diye mi?

    Elbette ki hayır..

    Konuşmamın 20 saniyesini kesip, algı operasyonu çeken FETÖ/ETÖ ortaklığının gazına gelenler, kime vurduklarını bir defa daha düşünsün diye..

    Beni üzen kısım bu zaten..

    Siyasi söylemlerin aksine, askerlik vazifesini icra eden bir komuta kademesinin ülkemiz için büyük bir fırsat olduğunu defalarca vurgulayan şahsımı dikkate almayıp, kendileri (Hulusi Akar) için; ‘Bu süreçte verdikleri kararlarla FETÖ’nün amaçlarına hizmet eden sözde komutanların yargılandığı günleri de görecektir’ ifadesini manşet yapacak kadar küstahlaşan Odatv’cileri dikkate almaları üzücü..

    Sözlerimi, gecesini gündüzüne katan mevcut TSK’ya yönelikmiş gibi göstermelerine itibar edilmesi üzücü..

    Birçoğu zaten beni şahsen de tanır. Fikirlerimi de bilirler! Ama karanlık medyanın oluşturduğu rüzgâra karşı duramadılar..

    Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
    © AA /
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    O sözlerle kimleri kast ettiğimiz açık değil mi?

    MGK’da meşru hükümete, Anayasa’ya aykırı olarak parmak sallayan ve daha sonra da tasfiye edilen. 15 Temmuz hain darbesinde bu millete mermi sıkan zihniyeti kast ettiğimi söylememiş miyim? Hem de o kesilen 20 saniyenin hemen öncesinde söylemişim..

    İddia edildiği gibi, mevcut silahlı kuvvetler ve komuta kademesine yönelik bir söylem değildir.

    Hükümet açıklama yaptığı için de değil..

    TSK’nın mevcut komuta kademesinin asli görevini kusursuz icra ettiği ve vatan millet sevdalısı olduğu için yazıyorum. Bunun yanlış anlaşılması beni üzüyor.. Tanrı değil, ‘Allah’ımıza hamd olsun’ diyen bir TSK ile onun vatanperver subayları ile hiçbir sorunumuz olamaz!

    Bu böyle sürdüğü sürece de olmayacaktır.. 

    Selâmetle."

    Etiketler:
    Hakaret, General, TSK, Milli Savunma Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
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