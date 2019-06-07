Yeni askerlik sistemi: Erken terhise ‘kademeli’ formül gelebilir

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni askerlik sisteminin, bayram tatili öncesi TBMM’de yasalaşması bekleniyordu. Ancak köklü değişiklikler içeren düzenlemenin aceleye getirilmemesi, tartışmalı noktaların yeniden değerlendirilebilmesi için teklifin Genel Kurul görüşmeleri Meclis’teki parti gruplarının mutabakatıyla bayram sonrasına bırakıldı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, teklifin bayram tatili sonrası 11 Haziran salı günü Meclis’te görüşüleceğini açıkladı.

'GÜVENLİK ZAFİYETİ' ENDİŞESİ

Teklifin mevcut haliyle yasalaşması halinde, halen silah altında altı ayını tamamlamış yaklaşık 130 bin er terhis imkanına kavuşacak. Bu durumun ülke güvenliğinde zafiyet yaratabileceği endişelerinin dillendirilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, planlamanın buna yol açmayacak şekilde yapıldığını kaydetti.

Ancak, bayram sonrası ele alınması planlanan teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre ‘kademeli terhis’ uygulaması getirilebileceği belirtiliyor.

KONTENJAN SORUNU

Kamuoyunda sistem üzerindeki tartışma konularından biri de bedelli askerlik kontenjanı. Şu anda silah altına alınabilecek durumda 2 milyon 200 bin yükümlü bulunuyor. Silah altına alınamayanlar arasında en büyük grubu 1 milyon 600 bin kişi ile öğrenim nedeniyle erteleyenler oluşturuyor. Bu arada mevcut sistemde her sene yaklaşık 700 bin genç, 20 yaşını doldurarak askerliğe elverişli hale geliyor. TSK’nın yıllık asker ihtiyacı 420 bin civarında seyrederken, yoklama ve bakaya durumunda yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor.

KONTENJAN ÜSTÜ BAŞVURU OLURSA KURA ÇEKİLECEK

31 bin TL karşılığında yapılacak bedelli için 145 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kura çekimi yapılacak. MHP teklife ilişkin “bedelli askerlik kura çekiminde 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınsın” önerisini gündeme getirirken, yükümlüler ise bedelli kontenjanının artırılmasını istiyor.

YÜKÜMLÜLER NE İSTİYOR?

Yükümlüler, “Kontenjandan faydalanamazsak, bakaya durumunda olacağız ve altı ay askerlik yapmak zorunda kalacağız. Ayrıca, bir önceki bedelli askerlikten yararlanamayan 1994 doğumluların sayısı da fazla. Birikme şüphesiz olacaktır. Kontenjan mutlaka artırılmalı ya da bir defaya mahsus herkesi kapsamalı” talebinde bulunuyor.

Son çıkarılan bedelli askerlik uygulamasından 635 bin 582 kişi faydalanmıştı.