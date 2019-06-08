Kayıt
00:30 08 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kastamonu'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

    Yıldırım: 31 Mart'ın mağduru 8.5 milyon İstanbullu

    © AA / Semih Yüksel
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 32

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Mesele makam değil, mesele oy. Oy namustur. Verdiğiniz oyun yerine gidip gitmediğinin sorumlusu biziz. Onun için 31 Mart'ın tek mağduru 8.5 milyon oy veren İstanbullu" dedi.

    Kentteki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelen Yıldırım, İstanbul'un çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

    Ali İhsan Yavuz
    © İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA
    AK Partili Yavuz: Mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz

    İki Kastamonu olduğunu belirten Yıldırım, "Biri istiklal mücadelesinin başladığı Şerife Bacıların, Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonusu. Kahramanlıkları ve yiğitlikleri ile kurtuluş mücadelesine damga vuran İstiklal Yolu'ndan cepheye lojistik yapan Kastamonu. Diğer Kastamonu da İstanbul'da en fazla nüfusu olan 2 ilden biri olan Kastamonu. İstanbul'daki Kastamonu buradakinden 2 kat daha büyük. Eğer bir sınıflandırma yaparsak İstanbul'daki büyük Kastamonu olur. İstanbul'da 1 milyona yakın Kastamonulu hemşehrimiz var. Dolayısıyla İstanbul için üreten, çalışan illerimizin başında Kastamonu geliyor." diye konuştu.

    İstanbul'da 23 Haziran'da seçim yapılacağını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Esasında 31 Mart'ta yurdun her köşesinde seçimler yapıldı bitti. Ancak İstanbul seçimi ne yazık ki tamamlanamadı. Ananızın ak sütü gibi helal oyları sandıkta attınız ama sayılırken sizin oylarınıza yeterince sahip çıkamadık. Bunun için kusura bakmayın. Oylar sandıkta iç edildi. Bizim oylar başka yere yazıldı. Geçerli oylar iptale atıldı, oy kullanmaması gerekenler oy kullandı. Sandık başında olmaması gerekenler bulundu. Hatta rahmetirahmana kavuşanlar adına bile oy kullanıldı. Yani aklınıza gelen her türlü şaibe, yolsuzluk yaşandı. İşte bu şartlar altında bizim talebimiz ve isteğimiz bu seçimlerin yenilenmemesi, oyların tamamının sayılması yönünde oldu. Çünkü 8,5 milyon insanın burada hiçbir kabahati yok. Tamamen görevlilerin kanunlara aykırı belirlenmesi ve sayımda yaşanan yolsuzluklar. Oyların sadece yüzde 10'unu saydık. Aradaki fark 16 bin azaldı. 29 binden 13 bine düştü. Demek ki bir yüzde 10'unu daha saysak sonuç değişecek. Hele hele yüzde 80 saysak açık ara seçim bizim lehimize dönecek. Bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Onun için biz seçim kuruluna müracaat ettik. Şaibeyi ortadan kaldıralım, oyların tamamını sayalım. Böylece herkes hakkına razı olsun. 8,5 milyon oy veren İstanbullu'nun içi rahat olsun diye. Ne yazık ki CHP buna şiddetle karşı çıktı. 5 dakika içinde dilekçe verip bu talebimizi reddettirdiler.”

    © AA / AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
    Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş, hadi oradan

    Milletin desteğini her zaman yanında gördüğünü belirten Yıldırım, "Biz hakkımız olmayan bir makamın peşinde olmadık. Hamdolsun milletimiz destekledi. Recep Tayyip Erdoğan uygun gördü, görülebilecek makamların hepsini gördüm. Böyle bir takıntım yok. Benim için en yüce makam vatandaşlarımızın gönlündeki makamdır. Mesele makam değil, mesele oy. Oy namustur. Verdiğiniz oyun yerine gidip gitmediğinin sorumlusu biziz. Onun için 31 Mart'ın tek mağduru 8,5 milyon oy veren İstanbullu. Niye bu kadar insanı tekrar sandığa getiriyoruz? Bu insanların planı, işi, gücü var. Maalesef inat yüzünden böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Nitekim olağanüstü itirazın sonucu Yüksek Seçim Kurulu bizim dediğimizi doğruladı. Bütün yolsuzluk ve usulsüzlükleri tek tek tespit etti." ifadelerini kullandı. 

    23 Haziran'da İstanbulluların tekrar sandığa gideceğini anlatan Yıldırım, "1 milyona yakın, benim dünürüm Kastamonulu, İstanbul'da sandığa gidecek. Buradan hısımlarıma soruyorum. 31 Mart'ta eksik kalan işi 23 Haziran'da Kastamonu tamamlayacak mısınız? 31 Mart'ın hesabını soracak mıyız? Hem de öyle bir soralım ki daha gıkları çıkmasın. Kastamonu bunu yapar mı? Elbette yapar. Ben Kastamonuluları tanırım" dedi.

    © AA / AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
    Yıldırım: Gerçek mağdur benim açık söyleyeyim

    Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Cumhur ittifakı, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den oluşuyor. Bir de Millet İttifakı var. Onun da ortaklarını biliyorsunuz.  Siyasi hayatım boyunca bir şeye çok dikkat ettim. Benim için siyaset vatandaşa hizmettir. Hizmet yaparken kimsenin kafasının içine, ideolojisine, partisine bakmadım. 'Bizi yaratan Rabbimizin kuludur ve herkes hizmete layıktır' dedim ve bütün milletime hizmet ettim. Türkiye'yi bir baştan bir başa bölünmüş yollarla donattım. Yolları böldük, hayatları, gönülleri birleştirdim. Yolları böleriz ancak Türkiye'yi asla böldürtmeyiz" diye konuştu.

    Ulaştırma Bakanlığı döneminde Kastamonu'ya önemli yatırımlar yapıldığını belirten Yıldırım, "Ilgaz kış aylarında geçit vermez ve nice canların yok olmasına neden olurdu. Elhamdülillah artık böyle bir sorun yok. 2 tünelle deldik geçtik. Sadece Ilgaz’ı mı, Türkiye'de yaptığımız tünelleri uç uca koyarsanız İstanbul'dan Kastamonu'ya tünel olur. Ama muhalefetin yalanlarının uzunluğu daha fazla. Edirne’den Kars'a kadar gider. Onlarla yarışamayız" dedi.

    © AA / Ahmet Bolat
    Soylu: Esas mağdur Binali Bey, böyle bir seçim hiç görmedim

    İstanbul'un geleceğinin belirleneceğini ifade eden Yıldırım, "İstanbul Türkiye’nin özeti. 80 vilayetin bir arada yaşadığı adeta bir ebru, rengarenk. Ülkemizin her köşesini, rengini, kokusunu İstanbul'da görebilirsiniz. İstanbul’un zenginliği bu. İşte bu şehrin geleceğinin nasıl olacağına siz karar vereceksiniz. 94 öncesi bir İstanbul mu bizi bekliyor yoksa akıllı şehir İstanbul mu bizi bekliyor. Buna siz karar vereceksiniz. Nasıl bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. İstanbullu seçmenler bize destek verip, güvenini ortaya koyar, şehri yönetme sorumluluğunu verirse elbette bütün demografik yapıya göre çalışma arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Katılımcı yönetimi gerçekleştirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Projelerinden bahseden Yıldırım, şunları söyledi: "İstanbullulara dokunan, çeşitli kesimlerin hayatını kolaylaştıran kararlar, müjdelerimiz var. Nedir bunlar? Gençler için bunu daha önce de ilan etim, her ay gençlere 10 GB internet bedava olacak. Müzeler, şehir tiyatroları gençlere ücretsiz olacak. Spor tesisleri gençlere açık ve bedava olacak. Üniversite öğrencilerine aylık ulaşım kartı 40 liraya indi. Biz buna şimdi liseyi bitirmiş ama üniversiteye girememiş gençleri de dahil ediyoruz. Onlar da bu haktan yararlanacak. 950 amatör spor kulübü var. Buralara büyük şehir belediyesi destek veriyor. Bu desteği 10 kat artırıyoruz. Ulaşım benim işim. Türkiye'de hallettim İstanbul'da da hallederim. İstanbul'a ne gerekiyorsa biz yapıyoruz ama İstanbul'a daha yapılacak çok iş var. Onun için az laf çok iş. Taş üstüne taş koyan bir iktidarız. Eser siyaseti yapıyoruz."

     Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve partililer katıldı. 

    İlgili konular:

    AK Partili Yavuz: Mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz
    Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş, hadi oradan
    'Yumurta Çocuk' kendisi için toplanan parayı Christchurch mağdurlarına bağışladı
    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, 23 Haziran İBB seçimleri, Binali Yıldırım, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'nın St.Petersburg kentinde bugün ziyaretçilere kapılarını açan 23. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda çalışan gönüllüler.
    St. Petersburg Ekonomi Forumu 2019 kapılarını açtı
    Karikatür
    'ABD'nin yeni uçak gemisi F-35'lerle uyumlu değil'
    İnfografik
    Palantin Elektronik Harp Sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet