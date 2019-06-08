Dilek İmamoğlu: Her yerde umudu görüyorum, 23 Haziran'da çok büyük bir farkla seçimi kazanacağız

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, 23 Haziran’da büyük bir farkla eşinin seçimi kazanacağına inandığını söyledi. Dilek İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu sevgisi, insanların bu davaya olan inancı katlanarak büyüdü. Her yerde insanların gözlerindeki umudu görebiliyorum" dedi.
31 Mart öncesi mitinglerde ve seçim kampanyasında eşi Ekrem İmamoğlu'nu yalnız bırakmayan, mazbata almaya birlikte giden Dilek İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu tarafından tartışmalı bir şekilde iptal edilen seçimin ardından üzüldüklerini ancak 23 Haziran’da yenilenecek seçimlerde büyük bir farkla eşinin kazanacağını söyledi.
İmamoğlu, "Ekrem, adaylığı kesinleştikten sonra yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Dolayısıyla biz de onunla beraber bu tempoya girmiş olduk. Çocuklarımız bu süreci çok büyük olgunlukla karşıladılar. Hatta babalarına destek verdiler. Güzel şeylerin olacağından ve 31 Mart’ta seçimi kazanacağımızdan emindik. Ekrem’in enerjisine, çalışma performansına, iletişim gücüne güveniyordum. Beylikdüzü’nde bir tecrübemiz olmuştu. Seçimi alma yönünde herhangi bir sürprizle karşılaşmadık. 31 Mart gecesi çok stresli geçti. Çünkü bize ıslak imzalı tutanaklar geliyor ve sisteme işleniyordu. Ekrem, kamuoyunu bilgilendirmek adına art arda açıklamalar yapıyordu. Bizim için 31 Mart gecesi çok yorucu ve oldukça uzundu" dedi.
'İSTANBULLULAR ADINA ÜZÜLDÜK, BU TEK KİŞİLİK MÜCADELE DEĞİLDİ'
Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 18 günlük başkanlığının ardından mazbatası alınınca hissettiklerini, "Üzüldük. Bu üzüntü sadece kendi adımıza yaşadığımız bir üzüntü değildi. Bu tüm İstanbullular adına yaşadığımız üzüntüydü. Bu tek kişilik bir mücadele de değildi. Tüm İstanbul halkıyla yapılan mücadeleydi. İstanbul halkının çoğunluğu size oy veriyor ve siz seçimi kazanıyorsunuz. Sonra temsil hakkını sizin elinizden alıyorlar. Kötü bir duygu" diye özetledi.
İHA-AW678925
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
'HER YERDE O SEVGİYİ VE UMUDU GÖREBİLİYORUM'
"Bir bakıma da 31 Mart sonrası her şey katlanarak daha güzel oldu" diyen Dilek İmamoğlu, şöyle devam etti; "Ekrem İmamoğlu sevgisi, insanların bu davaya olan inancı katlanarak büyüdü. Bizim gibi, oy verenler de büyük haksızlığa uğradı. Oy verenler bunun bilincinde.(...) 23 Haziran seçimi için geri dönüşler çok güzel. Hepimizi çok mutlu ediyor. Ekrem İmamoğlu sevgisi katlanarak büyüyor. Ekrem’le birlikte birçok programa ve mitinge katılıyorum. Her yerde o sevgiyi, insanların gözlerindeki umudu görebiliyorum. 23 Haziran’da çok büyük bir farkla seçimi kazanacağız. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin hukuk sistemine güvenmek zorundayız. Bu nedenle aynı süreç 23 Haziran’da yaşanmamalı. Seçimi kazanan ertesi gün görevine başlamalı."
'ÇOCUKLAR BABALARININ PROJELERİNİ TEK TEK SAYABİLİR'
Çocuklarının babalarının İstanbul'a dair tüm projelerini tek tek sayabilecek kadar iyi bildiklerini söyleyen Dilek İmamoğlu, eşinin özellikle kadın, anne ve çocuklar üzerine düşündüğü projelere daha çok önem verdiğini anlattı.
İmamoğlu, şöyle konuştu; "Ekrem’in tüm projeleri İstanbul için oluşturulan çok özel çalışmalar. Ben artık herkesin tüm projelerden eşit oranda faydalanmasını istiyorum. İstanbul ve Türkiye genelinde artık bunu görmeyi hedefliyorum. Beylikdüzü’nde hayata geçirdiğimiz ‘İş’te Destek’ projemiz oldukça ses getiren ve pek çok kadının hayatına dokunan özel bir çalışma oldu. Bu projemiz çalışmak isteyen ancak evde küçük çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu yaşlısı olan, tam zamanlı çalışamayan kadınlara yönelikti. Biz bu proje ile kadınların yarı zamanlı olarak çalışmasına olanak sağladık. Kadınlar çalışma saatlerini kendileri ayarlayabildi. Proje Beylikdüzü’nde çok olumlu dönüşler aldı. Bu projeyi İstanbul’a, hatta tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz. Kadınların hayatını kolaylaştıran, onları iş hayatına dahil eden çok özel bir proje."
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