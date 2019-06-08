İmamoğlu: Fikir projelerine harcanan 226 milyon TL ile yoksul vatandaşlarımız için 2 bine yakın sosyal konut üreteceğiz

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için CHP tarafından yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "Şeffaf olmayan, verimsiz yönetim anlayışına son verip halkın parasını halk için harcayacağız" dedi.

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan ancak 6 Mayıs'ta mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla geri alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek seçimle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, paylaştığı videoya "Şeffaf olmayan, verimsiz yönetim anlayışına son verip halkın parasını halk için harcayacağız. İBB'de sadece bir müdürlükte uygulanmayan fikir projelerine harcanan 226 milyon TL ile yoksul vatandaşlarımız için 2 bine yakın sosyal konut üreteceğiz" notunu düştü.

Şeffaf olmayan, verimsiz yönetim anlayışına son verip halkın parasını halk için harcayacağız.



İBB'de sadece bir müdürlükte uygulanmayan fikir projelerine harcanan 226 milyon TL ile yoksul vatandaşlarımız için 2 bine yakın sosyal konut üreteceğiz. #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/QVnuC1idP3 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 8 Haziran 2019

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