CHP Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Arslan'ın cenazesi Denizli Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Arslan'ın, Müftü Ahmet Hulusi Camisi'ndeki cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP ve AK Parti milletvekilleri, siyaset ve sanat dünyasından isimler de katıldı.

Mustafa Şentop ve Kemal Kılıçdaroğlu aileye taziyelerini iletti.

Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Kazım Arslan'ın başarılı bir milletvekili olduğunu belirterek, "Hayırsever bir insandı. Hiçbir siyasi parti ayırımı yapmaksızın bütün Denizlilileri ve vatandaşları kucaklıyordu. Ahlaklı, sevecen, yardımsever bir insandı. Denizli bugün onu bağrına bastı. Çok güzel uğurladık. Allah rahmet eylesin" dedi.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Köyü'nde 1954 yılında dünyaya gelen Arslan, 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, uzun yıllar avukatlık ve siyaset yapmıştı.