Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Valiye küfretti, bu benim canımı sıkıyor

AK Partili Yıldırım, Kanal 7 ve ÜLKE TV ortak yayınında rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan 'Ortak Yayın' hususunda gazeteci Uğur Dündar'ın moderatörlükten vazgeçmesiyle ilgili sosyal medya ve çeşitli mecralarda bazı lafların dolaştığını söyledi.
"Sosyal medyada ve çeşitli mecralarda böyle laflar dolaşıyor. Umarım doğru değil. Bir yandan basın özgürlüğü ve demokrasi diyeceğiz, diğer yandan da böyle telkinlerde bulunuluyorsa, bu çok vahim bir durumdur. Ümit ederim, böyle bir durum söz konusu değildir. Açıkçası sürekli olarak benim üzerimden puan toplama gayreti görüyorum. Yayınsa yayın kardeşim. Kimi istiyorsanız, o gelsin. Sizin de açıktan destek vermiş en tecrübeli Uğur Dündar olsun dedim" diye cevap verdi.
'DÜNDAR'IN CANI SAĞ OLSUN'
Ortak televizyon yayını konusundaki davetinin bir meydan okuma şeklinde algılandığının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Kimin nasıl algıladığı benim açımdan çok önemli değil. Benim tavrım açık ve net. Bu işte herhangi bir senaryo ve kurgu yok. Açıkça bir teklifte bulundum. Sağ olsun, önce Uğur Dündar kabul etti. Kendisine güven duyduğumdan dolayı teşekkür etti. Ama sonra bir şeyler oldu ve böyle bir karar verdi. Canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
'KAMUOYU İMAMOĞLU'NDAN ÖZÜR BEKLİYOR'
"Peki ortak yayının ne zaman ve nasıl bir formatta olacak?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi:
'RAKİBİMİZ İPE SAPA GELMEZ LAFLAR ETTİ'
İmamoğlu ile yapılacak ortak yayına nasıl ve ne tür taktiklerle hazırlandığının sorulması üzerine Yıldırım, "Hayatım boyunca taktik falan bilmem. Ben dümdüz bir adamım. Nasıl gözüküyorsam, öyleyim. Neyi düşünüyorsam, onu söylerim. İçim de bir, dışım da bir. Öyle bir hazırlığım ve taktiğim yok. Geçmiş müktesebatım, gelecek öngörülerim, düşüncelerim neyse dürüstçe İstanbullularla ve bütün vatandaşlarımla paylaşacağım" diye konuştu.
"Her türlü olabilir. Bu konuda da hiçbir kısıtlama yok. Zaten hiçbir işle kısıtlamam olmadı. Ne istiyorlarsa sorsunlar. Nasıl bir format olursa olsun. Kim olursa olsun. Yani tabii ki, kim olursa olsun derken, bu gelişmeden sonra bazı söyleyeceğimiz şeyler olabilir. Ama şunu söylüyorum: bu tip programlar, eğer İstanbul'a katkı sağlayacaksa anlamı var. Baştan beri bunu söylüyorum. Böyle bir karşılıklı program, İstanbul'a ne sağlayacak? İstanbullulara hangi mesajları verecek? İstanbullu bunun için bu programa ilgi duyar. Biz bunu böyle söyleyince, rakibimiz, 'Efendim niye diğer konuları konuşmuyoruz? Korkuyor mu, çekiniyor mu?' diye ipe sapa gelmeyen laflar etti. Çok yazık. Ben her konuyu konuşurum. 40 yıldır devletin içindeyim. Her durumda bulundum. Zor zamanda da iyi ve kötü zamanlarda da bulundum. Her şeyi konuşurum ama bugün her şeyin konuşulacağı zaman değil. Bugün İstanbul'u konuşacağımız zaman."
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