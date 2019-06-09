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14:23 09 Haziran 2019
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    Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Valiye küfretti, bu benim canımı sıkıyor

    © AA / Semih Yüksel
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (217)
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    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu için, "Aday arkadaşımız, Ordu'ya gitti, valiye küfretti. Bu benim canımı sıkıyor. İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galiz küfürler çıkmaması lazım. Bunu ben sağlıklı görmüyorum" dedi.

    AK Partili Yıldırım, Kanal 7 ve ÜLKE TV ortak yayınında rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan 'Ortak Yayın' hususunda gazeteci Uğur Dündar'ın moderatörlükten vazgeçmesiyle ilgili sosyal medya ve çeşitli mecralarda bazı lafların dolaştığını söyledi.

    © AA / Erhan Elaldı
    Yıldırım'dan 'Moderatörlük yapmayacağım' diyen Dündar'a: Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır
    "Umarım bu kararda birilerinin baskısı etkili olmamıştır. Birileri derken, CHP, Uğur Dündar'ı arayıp 'bu işe girme' mi dedi. Bunu mu kastediyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, şu karşılığı verdi:

    "Sosyal medyada ve çeşitli mecralarda böyle laflar dolaşıyor. Umarım doğru değil. Bir yandan basın özgürlüğü ve demokrasi diyeceğiz, diğer yandan da böyle telkinlerde bulunuluyorsa, bu çok vahim bir durumdur. Ümit ederim, böyle bir durum söz konusu değildir. Açıkçası sürekli olarak benim üzerimden puan toplama gayreti görüyorum. Yayınsa yayın kardeşim. Kimi istiyorsanız, o gelsin. Sizin de açıktan destek vermiş en tecrübeli Uğur Dündar olsun dedim" diye cevap verdi.

    'DÜNDAR'IN CANI SAĞ OLSUN'

    Uğur Dündar
    © AA /
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    Bununla topluma bir mesaj vermek istediğini belirten Binali Yıldırım, "Sağ sol fark etmez. Bizim taraf, sizin taraf demiyoruz. İstediğiniz seçin, biz İstanbul'u konuşalım. Benim yapmak istediğim, bu ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı bir ölçüde ortadan kaldıracak ve ülkeyi daha birleştirici bir sürece sokmak. Bunu kastettim. Sürekli bir yerlerden mevzilenip, birbirlerine çeşitli mecralarda atış yapan bir ruh hali topluma da yansıyor ve zarar veriyor. En azından bu anlamda normalleşmeye ihtiyaç var. Bunu başlatmak istedim ama karşı taraf maalesef burada samimi olmadığını ortaya koydu" diye konuştu.

    Ortak televizyon yayını konusundaki davetinin bir meydan okuma şeklinde algılandığının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Kimin nasıl algıladığı benim açımdan çok önemli değil. Benim tavrım açık ve net. Bu işte herhangi bir senaryo ve kurgu yok. Açıkça bir teklifte bulundum. Sağ olsun, önce Uğur Dündar kabul etti. Kendisine güven duyduğumdan dolayı teşekkür etti. Ama sonra bir şeyler oldu ve böyle bir karar verdi. Canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

    'KAMUOYU İMAMOĞLU'NDAN ÖZÜR BEKLİYOR'

    "Peki ortak yayının ne zaman ve nasıl bir formatta olacak?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu, burada konuşma yaptı.
    © AA / Eyüp Elevli
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    "Her iki partiden arkadaşlar çalışıyorlar. Bizden Mahir Ünal, diğer taraftan Engin Altay bir çalışma yapıyorlar. İşini çerçevesini, zamanını konuşuyorlar. Ama her halde son bir hafta kala olur. Son 5 gün, son bir hafta. Neticede bir kara verilir. Ama şöyle de bir durum var: Aday arkadaşımız, Ordu'ya gitti, valiye küfretti. Bu benim canımı sıkıyor. İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galiz küfürler, çıkmaması lazım. Bunu ben sağlıklı görmüyorum. Arkadaşımızın bir şekilde kendisini gözden geçirmesi lazım. Bu öfke kontrolü önemli bir şey. Bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Dün de kendisine bir çağrı yaptım. 'Özür dile' dedim. Kamuoyu bir özür bekliyor. Bu geçiştirilecek bir şey değil. Vali devleti temsil ediyor. Vali, kendisini ifade edemez. Memurdur. Siyasetçi, her türlü ağır eleştiriye ve hakarete muhatap olabilir. Buna hazırlıklı olması lazım. Öyle her önüne geleni kesip doğrarsa bu doğru değil. Bu siyaset değil. Özür dilemesi icap eder. Çünkü çok ağır bir şey. Sebep ne olursa, olsun bir insanız konuşuruz. Siyasetçinin örnek olması lazım. Siz öyle yaparsanız, vatandaş ne yapar. Diyelim ki, yanlış yapıldı, olabilir ama bunun yolu hareket olamaz."

    'RAKİBİMİZ İPE SAPA GELMEZ LAFLAR ETTİ'

    İmamoğlu ile yapılacak ortak yayına nasıl ve ne tür taktiklerle hazırlandığının sorulması üzerine Yıldırım, "Hayatım boyunca taktik falan bilmem. Ben dümdüz bir adamım. Nasıl gözüküyorsam, öyleyim. Neyi düşünüyorsam, onu söylerim. İçim de bir, dışım da bir. Öyle bir hazırlığım ve taktiğim yok. Geçmiş müktesebatım, gelecek öngörülerim, düşüncelerim neyse dürüstçe İstanbullularla ve bütün vatandaşlarımla paylaşacağım" diye konuştu.

    Uğur Dündar
    © AA /
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    Yıldırım, ortak yayının nasıl olması gerektiği konusundaki görüşlerini de şöyle dile getirdi:

    "Her türlü olabilir. Bu konuda da hiçbir kısıtlama yok. Zaten hiçbir işle kısıtlamam olmadı. Ne istiyorlarsa sorsunlar. Nasıl bir format olursa olsun. Kim olursa olsun. Yani tabii ki, kim olursa olsun derken, bu gelişmeden sonra bazı söyleyeceğimiz şeyler olabilir. Ama şunu söylüyorum: bu tip programlar, eğer İstanbul'a katkı sağlayacaksa anlamı var. Baştan beri bunu söylüyorum. Böyle bir karşılıklı program, İstanbul'a ne sağlayacak? İstanbullulara hangi mesajları verecek? İstanbullu bunun için bu programa ilgi duyar. Biz bunu böyle söyleyince, rakibimiz, 'Efendim niye diğer konuları konuşmuyoruz? Korkuyor mu, çekiniyor mu?' diye ipe sapa gelmeyen laflar etti. Çok yazık. Ben her konuyu konuşurum. 40 yıldır devletin içindeyim. Her durumda bulundum. Zor zamanda da iyi ve kötü zamanlarda da bulundum. Her şeyi konuşurum ama bugün her şeyin konuşulacağı zaman değil. Bugün İstanbul'u konuşacağımız zaman."

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (217)

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    Etiketler:
    Engin Altay, Mahir Ünal, Sosyal medya, Ülke TV, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal 7, VIP, Vali, Ordu, Uğur Dündar, CHP, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, AK Parti
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