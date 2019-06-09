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14:23 09 Haziran 2019
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    Soylu: Bayramda 85 bin Suriyeli geri döndü, 20 bininin orada kalacağını düşünüyoruz

    © İHA / ARMAĞAN YILMAZ
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yaklaşık 331 bin Suriyelinin ülkelerine göre döndüğünü belirterek, "Bayramda da 85 bin kişi gitmişti. 20 bininin orada kalacağını düşünüyoruz" dedi. Soylu, bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 kişinin trafik kazlarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

    İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'un Güngören ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

    © AA / Ekber Türkoğlu
    Bayram tatilinin 7 günlük bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı
    Bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 70 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Soylu, şunları söyledi:

    "Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz yollardaydı. 9 bin ekibimiz vardı her gün. İlk beş ayda trafik kazalarında yaklaşık yüzde 39 civarında bir azalış sağladık. 2017 yılında Türkiye'de 7 bin 427 civarında bir ölüm vardı trafik kazalarında. 2018 yılın bunu 6 bin 675'e çektik. Bu da 2 bin kişinin daha az ölmesi demek. Bayram tatilinin ilk 8 günü itibari ile geçmiş son on yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 55.6 azaldı. Bu bayramda şu ana kadar ölenlerin sayısı 70 vatandaşımız oldu."

    'TÜRKİYE'YE SURİYE'DEN GELENLER MİSAK'I MİLLİ SINIRLARI İÇİNDEN GELİYOR'

    © AA /
    Soylu: 329 bin Suriyeli ülkesine geri döndü
    Düzensiz göçle ilgili politikalara da açıklık getiren Soylu, "Geçen yıl 28 bin Afgan yurt dışına göndermiştik düzensiz olarak yakalanan şu anda 23 bin sayısına geldik ilk beş ayın sonunda. Yaklaşık 331 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. Bayramda da 85 bin kişi özellikle bu bayramda gitmişti. 20 bininin orada kalacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

    Soylu, "Geçen yıl 28 bin Afgan yurt dışına göndermiştik. İlk 5 ayın sonunda 23 bin sayısına geldik. Yaklaşık 331 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. Bayramda da 85 bin kişi gitmişti. 20 bininin orada kalacağını düşünüyoruz. Bu bizim bir politikamız, yaygınlaştırarak yaptığımız bir politikamız. Suriye’de güvenliğin olmadığı bölgeler çok. Türkiye’ye Suriye’den gelenler Misak’ı Milli Sınırları içinden geliyor. Bu bir şey ifade ediyor herhalde. Bu meselelerle çok karşı karşıya kalıyoruz. Suriye'de 2011'den bu yana şehit olanların sayısı 1 milyon. Orada büyük bir mücadelenin yürüdüğü ve bu mücadelenin büyük kayıplar verdirildiği ve şehit sayısının da çok fazla olduğunu paylaşmak isterim" dedi. 

    Etiketler:
    Suriyeli, Afgan, Sığınmacı, Ramazan Bayramı, Trafik kazası, Süleyman Soylu, Suriye, Türkiye
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