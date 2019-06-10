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00:44 10 Haziran 2019
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    Yıldırım'dan 'Kürdistan' eleştirilerine yanıt: Atatürk'ün kullandığı bir isim

    © DHA /
    Türkiye
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    Partisinin Diyarbakır il binası önünde yaptığı konuşmada "Kürdistan" kelimesini kullanmasının eleştirilmesiyle ilgili konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, "Kürdistan sözü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kurulmasından önce İstiklal mücadelesi için bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür" dedi.

    © AA / Bestami Bodruk
    Yıldırım Diyarbakır'da: Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı
    Binali Yıldırım Belgrad Ormanı'nda Elazığlılar ile piknikte buluştu. Yıldırım, piknik yapan vatandaşları dolaşarak bayramlarını kutladı, onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra kurulan sahneye çıkan Yıldırım buradan piknik yapan vatandaşlara seslendi. Yıldırım'ın "23 Elazığ'ın plakası ve 23 Haziran'da seçim olacak bütün Elazığlılardan destek bekliyoruz' demesi alkış aldı.

    'İMAMOĞLU'NUN YERİNDE OLSAM ÖZÜR DİLERDİM'

    Ekrem İmamoğlu'nun hatalı olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini belirten Yıldırım; "Ben o muhabbete girmeye niyetim yok ama ben daha önce de çağrımı yaptım. Vali şahsını değil bu ülkeyi, devleti temsil ediyor. Orada istenmeyen olaylar yaşanmış olsa bile Ekrem Bey haklı bile olsa, sorumluluk ona aittir. Hiçbir şekilde devletin valisine hakaret etme hakkı yoktur. Kendisinin yerinde olsam özür dilerdim, bu kadar basit" dedi.

    'NE OLMUŞ? PKK'YA İTİRAZI OLAN MI VAR?'

    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki
    © AA / Erçin Top
    Özhaseki: 'Kürdistan' diyenlerle aynı sandığa oy atmayın

    Diyarbakır il binası önünde yaptığı konuşmada "Kürdistan" kelimesini kullanmasının eleştirilmesi sorulan Binali Yıldırım, "Ne olmuş? PKK'ya itirazı olan mı var? Bir terör örgütü, bundan şüphesi olan varsa tepki göstersin. Kürdistan sözü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kurulmasından önce İstiklal mücadelesi için bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Ben ifade ettiğim bundan ibaret. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar, vatandaşlarımız bizim birinci sınıf vatandaşlarımızdır. Hiç kimse Kürtleri ötekileştirmeye çalışmasın biz etle kemik gibiyiz. Birbirimizden ayrılmayız, binlerce yıl bu topraklarda birlikte yaşadık, kader birliği yaptık. Bundan sonra da inadına bir ve beraber olacağız, kardeş olacağız. Ay Yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşayacağız. Bu kadar açık ve net söylüyorum" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Kürdistan, AK Parti, Binali Yıldırım, Diyarbakır, Türkiye
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