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13:43 10 Haziran 2019
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    Soylu: Türkiye'ye son 2 yıldır ekonomik saldırı uygulanıyor

    © AA / Onur Çoban
    Türkiye
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    Türkiye'ye son 2 yıldır ekonomik saldırı uygulandığını söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Gezi olaylarından 17-25 Aralık'a, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar uyguladıkları saldırı, ekonomik saldırıdır. Bir kısmında başarılı oldular. Başarılı olamadıkları önümüzdeki 4-4.5 yıldır. Şimdi ona da bir çapak takmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde esnafı ziyaret etti.

    Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Haymana
    © AA / Volkan Furuncu
    Erdoğan: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim
    Ortadoğu'ya barışı ABD ve Avrupa'nın getirmeyeceğini ifade eden Soylu, "Getirmez de zaten. Orta Doğu'ya barışı da ancak Türkiye getirir. Güçlü bir Türkiye getirir. Bugün bizimle uğraşmalarının sebebi de budur. Eğer güçlü bir Türkiye olmazsa Orta Doğu'ya barış gelmez. Bu karmaşıklık onların işine yarar. Oradaki ticaret yollarını istedikleri gibi kullanırlar ve yönetirler" dedi.

    Soylu, bu milleti 50 cent'e muhtaç hale getirenlerin memlekette adım atmalarını istemediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: 

    "Biz onların gözünde bizden aslında rövanşlarını aldıkları bir ülkeyiz, zamanında Osmanlı'nın adaletle yaptığını onlar zulümle yapmak istiyorlar ve bizden haraç istiyorlar. Acımasız bir şekilde haraç istiyorlar ve şunu söyleyeyim bu haracı verdik, vermeye devam edeceksek kendi kendimizle uğraşalım ve haracı vermeye devam edelim. Bu haracı 1980 öncesi verdik. Kanımızla canımızla birbirimize düşerek ve devalüasyonla bu haracı verdik. Bu haracı 28 Şubat sürecinde verdik. 28 Şubat'ın hemen akabinde verdik. Biz vermeyeceğiz bu haracı. Amerika'ya da Avrupa'ya da vermeyeceğiz."

    'ÖNÜMÜZDEKİ 4-4.5 YILA ÇAPAK TAKMAYA ÇALIŞIYORLAR'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Serhat Çağdaş
    Soylu: Bakanlığa geldiğimden itibaren bu millet uyumadan uyumam
    Türkiye'ye son 2 yıldır ekonomik saldırı uygulandığını aktaran Soylu, "Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar uyguladıkları saldırı, ekonomik saldırıdır. Türkiye'nin ekonomisini rayından çıkarmak hedeflerinden uzaklaştırmak için. Bir kısmında başarılı oldular. Başarılı olamadıkları yegane yıl, önümüzdeki 4-4,5 yıldır. Şimdi ona da bir çapak takmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

    Soylu, "Bugün de görüyorum ki Almanya'nın Deutsche Welle televizyonu sabahtan akşama kadar aleyhimize yayın yapıyor. Ben bunu görmeyeyim mi? İngiltere'nin BBC televizyonu yayın yapıyor. FETÖ'nün bütün sosyal medya trol hesaplarının aleyhimize yapmadıkları tezvirat yok. İstanbul seçimleri üzerinden" dedi.

    Milletle aralarını açmak isteyenlerle mücadele ettiklerini ve buna engel olmaya çalıştıklarını anlatan Soylu, "Ama bazen biz de kendimizi izah etmekte zorlanıyoruz. Hakikaten bunu en iyi siz biliyorsunuz. Domates, patates, soğan üzerinden hükümeti düşüreceklerdi Türkiye'de.  Bizim aramızda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla hükümetimizle sizin aranıza bir gayrılık sokmaya çalışanlara siz de müsaade etmeyin" görüşünü dile getirdi.

    Soylu, İstanbul'un meselesi çözülürse Türkiye'nin de meselelerinin çözüleceğini ve rahatlayacağını ifade ederek, "İstanbul eğer tek başına bırakılırsa orada büyük problem yaşayacağımız açıktır" dedi.

    'YANLIŞ YAPAN VARSA BEDELİNİ ÖDETİP GÖNDERİRİZ'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Bayburt ili Yazyurdu Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.
    © AA / Barış ORAL
    Soylu, kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için İstanbullulardan 6 ay süre istedi
    Soylu, ülkedeki Suriyelilerin Türkiye'nin hayat nizamına ve kamu düzenine uymalarını sağlamalarının görevleri olduğunu dile getirerek, yanlış yapan varsa bedelini ödetip göndereceklerini belirtti.

    Sadece Suriyelilerin değil, Afganistan, Pakistan, Afrikalılar ve diğer ülkelerden gelen insanların buraya uymaları gerektiğini vurgulayan Soylu, "Bize 6 ay süre versinler. Dükkanlarda gayriresmi kalabilecek bir tek kişi bırakmayacağız. Vatandaşın huzurunu bozacak ve bu konuda bizim ilkemize, kuralımıza, kamu düzenimize uymayana gerekli yaptırımı ortaya koyarız. İstanbul'da geçen yıl 4 bin 500 kişiyi yurt dışına, kendi memleketlerine gönderdik. Bu yıl bu sayıyı 50 bine çıkaracağız. Bu şu demektir, uyan kalır. Ve oralarda da güvenli bölge olduğu sürece bu geri gidiş devam edecektir. 331 bin kişi gönderdik şu ana kadar. 85 bin kişi de bayram tatili münasebetiyle gitti. Bunu da biz teşvik ediyoruz 'gidin' diye" açıklamasında bulundu.

    'TÜSİAD DEĞERLENDİRME YAPSIN, HER ŞEYİ ÇOK BİLİYORLAR YA'

    Soylu, bunların ekonomiye katkılarını da hükümeti fırsat bulunca eleştiren TÜSİAD'ın değerlendirmesini isteyerek, "Çıksınlar, konuşsunlar katkıları nedir, ne değildir. Bunu da TÜSİAD bir çalışma yapsın bir değerlendirme yapsın. Her şeyi çok biliyorlar ya..." dedi.

    Etiketler:
    BBC, Deutche Welle, Türkiye, İstanbul, 15 Temmuz darbe girişimi, Gezi Parkı eylemleri, Ekonomi, ABD, Suriyeliler, AK Parti, TÜSİAD, Süleyman Soylu
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