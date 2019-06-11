Uğur Dündar, ortak yayına moderatörlük yapmama sebebini açıkladı

İBB Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında gerçekleştirilecek ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapmayacağını ifade eden gazeteci Uğur Dündar, "Mesele Uğur Dindar'ın bu teklifi reddettiği değil. Uğur Dündar'ın bu teklifi kabul etmemesi için her türlü linç girişimi başlatıldı. Mesele budur" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Uğur Dündar, CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programına telefonla katılarak Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü neden kabul etmediğini açıkladı.Dündar, "Bir vazgeçme söz konusu değil. Daha teklif aşamasında toplumda korkunç boyutta kutuplaşma oldu. Linç girişimi, manipülasyon başladı. Benim gibi deneyimli birinin bunu fark etmemesi imkansız. Bana düşen bu kutuplaşmayı göstermektir. Toplulumuz şimdiye kadar hiç hissetmediğimiz kadar kutuplaşmış durumda. Bu gidişle farklı görüştekilerin bir arada yaşaması imkansız hale gelecek. Bizim bu sorunu bir an önce halletmemiz gerekiyor" dedi.

'KABUL ETMEMEM İÇİN HER TÜRLÜ LİNÇ GİRİŞİMİ BAŞLATILDI'



'Kutuplaşmaya' vurgu yapan Dündar, "Bugün İsmail Küçükkaya'nın isminin açıklanmasından sonra sosyal medyada linç girişimi başlatıldı. İnsanın psikolojisinin etkilenmemesi mümkün değil. Küçükkaya ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranacak. O gece kim bilir nasıl bir algı operasyonu başlatılacak. Bizim bu linç girişimini geride bırakmak için üzerimize düşeni yapması gerekir. Mesele Uğur Dindar'ın bu teklifi reddettiği değil. Uğur Dündar'ın bu teklifi kabul etmemesi için her türlü linç girişimi başlatıldı. Mesele budur" dedi.