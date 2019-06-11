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08:44 11 Haziran 2019
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    Abdülkadir Selvi

    Selvi: Anket firmaları sokağa çıkmaya başladı, sahadan ilginç veriler geliyor

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, anket firmalarından ilginç veriler geldiğini belirtti ve "İstanbul seçimleri Türkiye seçimlerinin önüne geçti. Belli ki 23 Haziran, İstanbul seçimlerini aşan sonuçlara gebe" dedi.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Seçmen tercihlerinde oynamalar var" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ramazan Bayramı’nın ardından anket firmaları sokağa çıkmaya başladı. Sahadan ilginç veriler geliyor" ifadesini kullandı.

    Selvi, yazısına şöyle devam etti:

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: 31 Mart öncesi ısrarla ortak yayın yapalım demiştim, 'Zaten meydanlarda konuşuyoruz' demişlerdi
    "1- İstanbul seçmeni 31 Mart’taki yerinde duruyor mu? Aldığım yanıt durmadığı yönünde. Blok halinde kaymalar yok ama değişiklikler var. 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 13 bin 709 olduğu dikkate alınırsa, küçük değişiklikler büyük sonuçlara gebe. AK Parti’nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve YSK’nın iptal kararı, İstanbul seçmeni üzerinde etkili olmuş. YSK kararının İmamoğlu lehine bir mağduriyet algısı oluşturduğu ve iptal kararına gösterilen tepkiyle ilk başlarda yükseldiği tespit edildi.

    Süreç ilerledikçe tepkilerin azaldığı ve ’Çaldılar’ söylemi ile yükselişin kısmen gerilediği belirlendi. Ancak 31 Mart seçimlerinde AK Parti ya da CHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin içinde küçük bir kesim, 23 Haziran’da rakip adaya oy vereceğini ifade ediyor. Bu konuda elimde oranlar da var ama sadece bir araştırmayı değil, birkaç araştırmanın künyesini vermek suretiyle paylaşmayı daha doğru buluyorum. Demem o ki, seçmen 31 Mart’ta durduğu yerde durmuyor. YSK’nın iptal kararı, seçmen eğilimi üzerinde etkili olmuş.

    SANDIĞA GİTMEYENLER BU KEZ GİDECEK

    2- 24 Haziran seçimlerinde oy kullanan ancak 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen yüzde 4’lük bir kesim tespit edilmişti. 430 bin seçmene denk gelen bu kesimin yüzde 70’ini kırgın AK Partililer ve muhafazakâr Kürtler oluşturuyordu. AK Parti ve CHP’nin seçim stratejisini sandığa gitmeyen seçmenler üzerine kurmasının etkili olduğu gözleniyor. Yapılan ilk araştırmalar da yüzde 4’lük kesimin yüzde 80-90’ının 23 Haziran’da sandığa gideceğini gösteriyor. Ama ilginç bir denklem ortaya çıkıyor. Üç oydan ikisi Binali Yıldırım’ı, üçte biri ise Ekrem İmamoğlu’nu tercih ediyor.

    SAADET OYLARINA DİKKAT

    3- 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi 103 bin 300 oyla yüzde 1.21’lik bir oranı yakalamıştı. SP bu seçime de giriyor ancak oy oranı yarı yarıya gerilemiş durumda. Saadet Partisi’nin oylarının yönü seçim sonucunu belirlemede etkili olacak.

    İstanbul seçimleri Türkiye seçimlerinin önüne geçti. Belli ki 23 Haziran, İstanbul seçimlerini aşan sonuçlara gebe."

    Etiketler:
    anket, CHP, AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Abdulkadir Selvi
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