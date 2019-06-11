Ataklı: AK Parti'ye yakın dostum 'Soylu görevden alınacağını hissederse yeni partide bile görebiliriz kendisini' dedi

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olarak AK Parti'ye yakın bir kaynağının kendisine anlattıklarını okurlarına aktardı. Ataklı'nın yazısında, kaynağının "Soylu için siyasetin ilkesi pek yoktur. Görevden alınacağını hissederse yeni kurulacak partide bile görebiliriz kendisini" ifadesi yer aldı.

Can Ataklı, Korkusuz gazetesinde "Maaşallah zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkmakta çok mahirler" başlığıyla yayımlanan yazısında "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son günlerde çok ortalıkta. Adeta bir cengaver gibi geziyor. Zannedersiniz ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım değil de kendisi. O kadar çaba harcıyor bu seçimler için" görüşünü dile getirdi.

Ataklı şöyle devam etti:

"Gerçi sürekli doğru olmayan şeyler söylüyor.

Örneğin İmamoğlu’nun kendisiyle aynı görüşte olmayan bir genci tokatladığını söyledi.

Oysa o görüntüleri herkes izledi.

Tokat atılmadığını herkes gördü.

Sonra İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne ‘it’ dediğini ileri sürdü.

Bu da anında, üstelik kamera görüntüleriyle yalanlandı.

Bakan hızını alamadı, Türkiye’nin en büyük sanayici ailesini hedef aldı.

İmamoğlu’na uçak tahsis edildiğini söyledi.

Bu da bizzat Koç grubu tarafından anında yalanlandı.

İmamoğlu’nun uçağı kiraladığını, aynı şekilde kısa bir süre önce Binali Yıldırım’ın kendilerinden helikopter kiraladığını açıkladı.

Garip olan şu ki, hiçbir sözü doğru çıkmayan Bakan Soylu, bunlara aldırmıyor bile.

Ne utanması var, ne de özür dilemesi.

AKP’ye yakın bir kaynağım, ’Galiba Soylu’nun bileti kesildi’ dedi hafta sonu buluşup bir kahve içtiğimizde.

Şöyle açıkladı durumu; ’Dikkat edersen Soylu çok sert açıklamalar yapıyor. PKK’nın İmamoğlu ile İstanbul’a sızacağını ve kendisini bunu engellemek için ensesinde durduğunu bile söylüyor. Şimdi de Koç’a saldırıyor. Böylelikle görevden alınmasını erteletmeye çalışıyor. Erdoğan Soylu’yu kenara çekerse; ‘Koç’u eleştirdiği için’ dedikodusu yayacaklar.’

AKP’ye yakın dostum ’Soylu için siyasetin ilkesi pek yoktur. Görevden alınacağını hissederse yeni kurulacak partide bile görebiliriz kendisini’ dedi."