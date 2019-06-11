Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla görüştü: Önceden iki kez haber verildi, Milli Takım'a yapılan muamele kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Tor Thordarson ile telefonda görüştü.
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Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Çavuşoğlu, mevkidaşına takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti" dendi.
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