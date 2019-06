Karısına 26 yıl şiddet uyguladı, zorla eş değiştirmeye götürdü, oğlunu evden kovdu, 12 yaşındaki kızını istismar etti

Hürriyet'ten Ece Emre'nin haberine göre Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Z.U., 20 yaşında evlendi. Evlendikten kısa süre sonra eşi E.U.’dan şiddet görmeye başladı.

Sadece kendisi değil, 4 çocuğu da defalarca ağır şiddete maruz kaldı.

Z.U. şiddetin nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

“Evlendikten sonra ailemle görüşmemi istemedi. 2 sene kayınvalidemlerle oturduk. Sedef hastası oldum üzüntüden. Belediyede işçiydi. Öfke kontrol problemi vardı. Sürekli dayak atardı. Galatasaray berabere kalsa ailece dayak yer, sokağa atılırdık. Annem 2003’te vefat etti ve her şey tepetaklak oldu. Annemden çekinirdi.”

KORKUDAN AYRILAMADIM

Z.U.’nun evliliğinde yaşadığı problemler sadece şiddet değildi. Eşi E.U.’nun aile dostlarına attığı taciz mesajlarını yakaladı. Uzun yıllar eşi tarafından aldatılan Z.U. bir gün eşinin sosyal medyada sahte hesaplar açtığını ve kendi fotoğraflarını orada paylaştığını gördü.

Z.U, “Cinsel anlamda sapkındı. Beni sürekli cinsel birlikteliğe zorluyordu. Eve başka bir kadın bile getirdi. Hayır dedikçe dayak yedim. İnternetten swinger (eş değiştirme) sitelerine üye olmuş. Beni zorla oralarda tanıştığı çiftlerle görüştürmek istedi. Döve döve 3 kez götürdü” dedi. Bu olaylardan sonra eşinden ayrılmak isteyen Z.U. ailesinden destek göremediğini, ailesinin E.U.’dan korktuğunu ve çocuklarıyla sokakta kalmamak için katlanmaya devam ettiğini dile getirdi.

Çocuklarının da uzun yıllar şiddete maruz kaldığını anlatan Z.U, “Birkaç gün okula gitmediği için kızımın sırtında badana sopası kırdı. Oğlumun kafasına sürahi attı. Defalarca öldüresiye dövdü. Ergenlik çağındaki oğlumu devamsızlık yaptığı ve kantine borçlandığı için evden kovdu. Onu eve almak için sürekli dayak yedim. Sonra bir kavgaya karışmış, hapse girdi. Oğlumun da hayatını kararttı” dedi.

Z.U, 2017 yılında sedef hastalığı için gittiği doktordan ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nı öğrendi. Ağır şiddeti gördüğü bir gecenin sabahında 183’ü aradı:

“Hazırlandık. Çocuklarıma ‘sığınma evine gidiyoruz’ dedim. Hangi çocuk, sığınma evine gidiyoruz denildiğinde mutlu olur? Nasıl mutlu oldular anlatamam. Önce emniyete gittik, ifade verdik. Birkaç gün sonra onu içeri almışlar. Ama bir ay sonra ara mahkemede serbest bırakıldı. Birkaç ay sonra sığınma evinden ayrıldık. İş bulmuştum. Ama bizi buldu. ‘Oğlunu hapisten çıkaracağım, her şey düzelecek’ dedi. Çocukları kullanarak beni kandırdı. Eve döndük ama 2 ay sürdü."

Z.U, eve döndükten sonra yaşadıkları korkunç olayı şu sözlerle anlattı:

“Bir gün küçük kızımın okulu için bir şeyler lazım oldu, kırtasiyeye gittik. 12 yaşındaki ortanca kızım da babasıyla evde kalmıştı. Ertesi sabah kızım yanıma geldi. ‘Anne sana bir şey söyleyeceğim ama babamdan korkuyorum’ dedi. Meğer biz evden gidince kızımı istismar etmiş. Gece de ben uyuduktan sonra gizlice odalarına girmiş. Kızım sabah bana anlatmaya başlayınca dondum kaldım.”

ÇOCUKLARIMIN GÖZYAŞININ BEDELİNİ ÖDESİN

Olayı öğrendikten sonra eşini öldürmek istediğini söyleyen Z.U, “O sırada içeride uyuyordu. Mutfağa 3 kere gittim geldim. Et bıçağımız vardı. Şeytan dedi ki öldür gitsin. O an düşünürken bir aile dostumuza yazdım. O da bir avukat arkadaşını aradı. Hemen çocukları aldım, ağlaya ağlaya savcılığa gittik. Ocak ayıydı. Tekrar sığınma evine gittik. Bu olaydan sonra oğluma da sordum sana bir şey yaptı mı diye. Yok dedi ama mahkemede tanık olmak istedi. Benim çocuklarımın akıttığı her gözyaşının bedelini ödesin.”

E.U, 16 Ocak 2019 tarihinde tutuklanarak Bandırma Açık Cezaevi’ne gönderildi. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın ikinci duruşması 13 Haziran tarihinde görülecek.