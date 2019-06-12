Kayıt
10:12 12 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cinsel istismar

    Karısına 26 yıl şiddet uyguladı, zorla eş değiştirmeye götürdü, oğlunu evden kovdu, 12 yaşındaki kızını istismar etti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 012

    Kocaeli'de Z.U. isimli kadın, eşinden 26 yıl boyunca şiddet gördüğünü anlattı. Eşinin 12 yaşındaki öz kızını da istismar ettiğini belirten Z.U., "Ergenlik çağındaki oğlumu devamsızlık yaptığı ve kantine borçlandığı için evden kovdu. Onu eve almak için sürekli dayak yedim. Sonra bir kavgaya karışmış, hapse girdi" ifadesini kullandı.

    Hürriyet'ten Ece Emre'nin haberine göre Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Z.U., 20 yaşında evlendi. Evlendikten kısa süre sonra eşi E.U.’dan şiddet görmeye başladı.

    Sadece kendisi değil, 4 çocuğu da defalarca ağır şiddete maruz kaldı.

    © AA /
    Ezher Şeyhi'nden kadına yönelik şiddetin engellenmesi çağrısı
    Z.U. şiddetin nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

    “Evlendikten sonra ailemle görüşmemi istemedi. 2 sene kayınvalidemlerle oturduk. Sedef hastası oldum üzüntüden. Belediyede işçiydi. Öfke kontrol problemi vardı. Sürekli dayak atardı. Galatasaray berabere kalsa ailece dayak yer, sokağa atılırdık. Annem 2003’te vefat etti ve her şey tepetaklak oldu. Annemden çekinirdi.”

    KORKUDAN AYRILAMADIM

    Z.U.’nun evliliğinde yaşadığı problemler sadece şiddet değildi. Eşi E.U.’nun aile dostlarına attığı taciz mesajlarını yakaladı. Uzun yıllar eşi tarafından aldatılan Z.U. bir gün eşinin sosyal medyada sahte hesaplar açtığını ve kendi fotoğraflarını orada paylaştığını gördü.

    Z.U, “Cinsel anlamda sapkındı. Beni sürekli cinsel birlikteliğe zorluyordu. Eve başka bir kadın bile getirdi. Hayır dedikçe dayak yedim. İnternetten swinger (eş değiştirme) sitelerine üye olmuş. Beni zorla oralarda tanıştığı çiftlerle görüştürmek istedi. Döve döve 3 kez götürdü” dedi. Bu olaylardan sonra eşinden ayrılmak isteyen Z.U. ailesinden destek göremediğini, ailesinin E.U.’dan korktuğunu ve çocuklarıyla sokakta kalmamak için katlanmaya devam ettiğini dile getirdi.

    Çocuklarının da uzun yıllar şiddete maruz kaldığını anlatan Z.U, “Birkaç gün okula gitmediği için kızımın sırtında badana sopası kırdı. Oğlumun kafasına sürahi attı. Defalarca öldüresiye dövdü. Ergenlik çağındaki oğlumu devamsızlık yaptığı ve kantine borçlandığı için evden kovdu. Onu eve almak için sürekli dayak yedim. Sonra bir kavgaya karışmış, hapse girdi. Oğlumun da hayatını kararttı” dedi.

    Z.U, 2017 yılında sedef hastalığı için gittiği doktordan ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nı öğrendi. Ağır şiddeti gördüğü bir gecenin sabahında 183’ü aradı:

    “Hazırlandık. Çocuklarıma ‘sığınma evine gidiyoruz’ dedim. Hangi çocuk, sığınma evine gidiyoruz denildiğinde mutlu olur? Nasıl mutlu oldular anlatamam. Önce emniyete gittik, ifade verdik. Birkaç gün sonra onu içeri almışlar. Ama bir ay sonra ara mahkemede serbest bırakıldı. Birkaç ay sonra sığınma evinden ayrıldık. İş bulmuştum. Ama bizi buldu. ‘Oğlunu hapisten çıkaracağım, her şey düzelecek’ dedi. Çocukları kullanarak beni kandırdı. Eve döndük ama 2 ay sürdü."

    Genç kadın 5 aydır metrobüste kalıyor
    © Fotoğraf : DHA
    Baba şiddetinden kaçan genç kadın 5 aydır metrobüste kalıyor
    Z.U, eve döndükten sonra yaşadıkları korkunç olayı şu sözlerle anlattı:

    “Bir gün küçük kızımın okulu için bir şeyler lazım oldu, kırtasiyeye gittik. 12 yaşındaki ortanca kızım da babasıyla evde kalmıştı. Ertesi sabah kızım yanıma geldi. ‘Anne sana bir şey söyleyeceğim ama babamdan korkuyorum’ dedi. Meğer biz evden gidince kızımı istismar etmiş. Gece de ben uyuduktan sonra gizlice odalarına girmiş. Kızım sabah bana anlatmaya başlayınca dondum kaldım.”

    ÇOCUKLARIMIN GÖZYAŞININ BEDELİNİ ÖDESİN

    Olayı öğrendikten sonra eşini öldürmek istediğini söyleyen Z.U, “O sırada içeride uyuyordu. Mutfağa 3 kere gittim geldim. Et bıçağımız vardı. Şeytan dedi ki öldür gitsin. O an düşünürken bir aile dostumuza yazdım. O da bir avukat arkadaşını aradı. Hemen çocukları aldım, ağlaya ağlaya savcılığa gittik. Ocak ayıydı. Tekrar sığınma evine gittik. Bu olaydan sonra oğluma da sordum sana bir şey yaptı mı diye. Yok dedi ama mahkemede tanık olmak istedi. Benim çocuklarımın akıttığı her gözyaşının bedelini ödesin.”

    E.U, 16 Ocak 2019 tarihinde tutuklanarak Bandırma Açık Cezaevi’ne gönderildi. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın ikinci duruşması 13 Haziran tarihinde görülecek.

    Etiketler:
    hapis, istismar, çocuk, Şiddet, Kadın, Evlilik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İsrail'de egzotik alpaka ve lama sürüsüne ev sahipliği yapan benzersiz Alpaca Farm'da hayvan besleme ve yerel fabrikada yün üretim atölyesi gibi pek çok etkinlik düzenleniyor. Tüm konaklama birimlerinde özel mini mutfak ve ön tarafta hamaklı bir teras mevcut.
    Dünyanın çeşitli ülkelerinde vahşi doğa ile iç içe olan oteller
    Karikatür
    Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet