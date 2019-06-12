Soylu: Karamollaoğlu 12 Temmuz 2018'de pasaportunu aldı, terör isnadı söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na 'terör kaydı' nedeniyle pasaport verilmediği iddiasına dair açıklama yaptı. Karamollaoğlu'nun 12 Temmuz 2018'de pasaportunu aldığını kaydeden Soylu, Ne nüfus idaresinde, ne de emniyette, sistemimizde böyle bir kaydımız söz konusu değil" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na 'terör kaydı' nedeniyle pasaport verilmediği iddiasına ilişkin olarak "6 Temmuz 2018'de bir müracaat söz konusu. 12 Temmuz 2018'de de pasaportunu Sayın Temel Karamollaoğlu alıyor. Ne nüfus idaresinde, ne de emniyette, sistemimizde böyle bir kaydımız söz konusu değil. Yani bir terör işi olabilmesi için bir terör hadisesi olması lazım. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Karamollaoğlu'nun dün katıldığı canlı yayının ardından Saadet Partisi tarafından da konuya dair bir açıklama yapılmıştı. Milli Gazete'de yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’nun bir TV programında, 'Terör' isnadı gerekçesiyle kendisine pasaport verilmeyişi hakkında yaptığı değerlendirme birçok basın kuruluşunda haber olmuş ve ilgili kurumlardan çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Programda kısmen ifade edilen ve gerek haberlerde gerekse kurumların açıklamalarında yer alan hataların düzeltilmesi açısından aşağıdaki bilgilerin paylaşılması zaruri olmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’nun bir TV programında, ‘Terör’ isnadı gerekçesiyle kendisine pasaport verilmeyişi hakkında yaptığı değerlendirme birçok basın kuruluşunda haber olmuş ve ilgili kurumlardan çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Programda kısmen ifade edilen ve gerek haberlerde gerekse kurumların açıklamalarında yer alan hataların düzeltilmesi açısından aşağıdaki bilgilerin paylaşılması zaruri olmuştur:

1. Genel Başkanımız 24 Haziran 2018 seçimleri akabinde davetli olduğu uluslararası bir toplantıya katılmak üzere 06.07.2018 tarihinde Ankara İl Nüfus Müdürlüğüne bizzat giderek Diplomatik Pasaport başvurusunda bulunmuştur.

2. Başvuru esnasında, ‘Terör’ isnadı gerekçesi ile Genel Başkanımıza pasaport verilemeyeceği yetkililer tarafından kendisine ifade edilmiştir.

3. Bu vahim durumun sebebinin öğrenilmesi ve ivedilikle düzeltilmesi için Nüfus Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sivas Valiliği nezdinde yürütülen şifahi görüşmeler neticesinde, bu durumun ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzeltilebileceği bilgisi edinilmiştir.

4. İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ile yapılan şifahi görüşmeler ve girişimler sonucunda İçişleri Bakanlığı yetkililerince bizzat Genel Başkanımız aranarak ‘Güvenlik soruşturması kaydındaki ‘Terör’ isnadının kaldırıldığı ve pasaportunun İl Nüfus Müdürlüğünden kendisine teslim edileceği’ ifade edilmiştir.

5. Genel Başkanımız başvurudan 6 gün sonra (12.07.2018) pasaportunu teslim almıştır.

6. Söz konusu açıklamada Genel Başkanımızın dikkat çektiği husus pasaportunun iptali değil, bir siyasi parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayının güvenlik soruşturması kaydına ‘Terör’ ifadesinin yerleştirilmesi ve İçişleri Bakanlığının düştüğü üzüntü verici durumdur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."