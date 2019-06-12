Kayıt
15:24 12 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Çorlu tren faciasında yakınlarını yitiren ailelerden AYM önündeki polis müdahalesine tepki

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 0 0

    Çorlu tren faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları, AYM önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polisin müdahale etmesine tepki gösterdiler. Aileler adına konuşan Mısra Öz, "Bugün benim el uzattığım mahkemelerin, Anayasa Mahkemesi’nin önünde devletin polisinin şiddetine maruz kaldığımız için şiddetle kınıyorum" dedi.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çorlu tren faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları ile TBMM’de basın toplantısı yaptı.

    Twitter
    Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahalesi: Biz evlatlarımız için buradayız
    Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapmak isteyen ailelere polisin müdahalede bulunmasını eleştiren Özkoç, şöyle konuştu:

    "Orada acılarını Türkiye’ye duyurmak istediler. Bir amir şöyle seslendi; ‘Milletvekillerinin haricinde diğerlerinin hepsini süpürün.’ O sırada gaz bombası patladı. İnsanlar sağa sola kaçışırken 9 yaşında kaybettiğimiz evladımızın dedesi Mehmet Öz orada baygınlık geçirdi. Yakışıyor mu Türkiye’ye yakışıyor mu Türkiye’nin itibarına. Cezalandırılmanız gereken gerçekten haklarını arayan bu aileler mi onları mı cezalandırmak istiyorsunuz. Peki, gerçek suçluları kim yasa karşısına çıkartacak? Bununla ilgili bugüne kadar ne yaptınız, hiç."

    Özkoç, Çorlu tren faciası ve yaşananlarla ilgili TBMM’ye bir araştırma önergesi de vereceklerini, konun Meclis’te komisyon kurularak araştırılmasını isteyeceklerini söyledi.

    OĞLUNU KAYBEDEN ANNE MISRA ÖZ: ADALET TALEBİMİZİ GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

    Aileler adına da kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz konuştu. 11 aydır çok büyük acılar içinde olduklarını kaydeden Öz, “11 aydır biz her gece o gün 8 Temmuz gecesinde duyduğumuz çığlıklarla yaşıyoruz, kulağımızda sürekli o çığlıklar var bizim. Kaybettiğimiz acının üzüntüsü ayrıyken bugün farklı bir utanç içerisindeyiz” dedi.

    © AA / Süleyman Coşkun Bozyel
    Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları, ‘sessizlik’ eylemi yaptı
    Tren faciasında hayatını kaybeden 25 can için, onların ruhunun huzurla uyuması, başka canların yanmaması için adalet taleplerini her yerde dile getirdiklerini, dile getirmeye de devam edeceklerini kaydeden Mısra Öz, bu olaydan sadece dört kişinin sorumlu tutulamayacağını söyledi. “Sesimi duymamak için, bu olaya kayıtsız kalmak adına her şeyi yapıyorlar, biz takipsizlik kararına itiraz ediyoruz” diyen Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Biz bugün burada Anayasa Mahkemesi’ne geldiğimizde ben ilk kez Anayasa Mahkemesi’ne geldim, aileler de hepimiz ilk kez geldik, 3 Temmuz’da ilk kez hakim göreceğiz. Biz bugün buraya kaybettiklerimizin fotoğraflarıyla geldik, topla tüfekle, kılıçla gelmedik. Biz bugün burada verdiğimiz dilekçelerin arkasında kanlı canlı bizler varız, acı çeken aileler var, canımız yanıyor, bize de görün, dilekçelerimizi görün diye geldik. Ama görüyoruz ki biz gelmeden önce onlar çok hummalı bir hazırlık içerisine girmişler. Utanç duyuyorum. Devlet benim oğlumu koruyamadı, devlet 25 vatandaşını koruyamadı. Bugün benim el uzattığım mahkemelerin, Anayasa Mahkemesi’nin önünde devletin polisinin şiddetine maruz kaldığımız için şiddetle kınıyorum. Bu olayların devam etmesinden şiddetle üzüntü içerisindeyim. Bir polis memuru düşünün ismi bende kalsın kolumdan tutup beni kaldırımın kenarından savuruyor. Gaz fişeğini atıp babımın yüzünde patlamasına sebep oluyor. 57 yaşındaki adam hastaneye kaldırılıyor. Benim bu ülkenin ihmallerine, bu ülkenin sorumsuzluklarına, bu ülkenin kraldan çok kralcılarına verecek bir tane dahi canım yok artık. Hesabını sorarım, soracağım. Millet olarak sormak zorundayız. Acının partisi yoktur, acının, ölümlerin partisi yoktur.”

    'AİLELERE ‘DAHA GENÇSİNİZ ÇOÇUK YAPARSINIZ’ GİBİ BİR AÇIKLAMA YAPTILAR'

    TBMM Genel Kurulu
    © AA / Murat Kaynak
    'Çorlu tren kazası araştırılsın' önergesi TBMM'de kabul edilmedi
    Çorlu tren faciasında yaşamını yitirenlerin aileleri olarak birbirleriyle kenetlendiklerini kaydeden Mısra Öz, şunları söyledi:

    “Nerede Devlet Demir Yolları, hangi birimizi ziyaret ettiler? Bana bir geçmiş olsun demediler, başın sağolsun demediler. Üstüne kalkıp ailelere ‘daha gençsiniz çocuk yaparsınız’ gibi bir açıklamada bulundular. Bu mudur karşılığı, utanç, utanç, utanç. Şiddeti de kınıyorum, bu utanç tablosunu da kınıyorum, görevini yerine getirmeyenleri de kınıyorum, dosyada delileri görmek istemeyen savcıları da kınıyorum, hakimleri de kınıyorum. Adalet istiyorum."

    İlgili konular:

    Çorlu'daki tren kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
    Çorlu'da çocuklarını kaybeden ailelere söylendi: Gençsiniz, bir daha yaparsınız
    Etiketler:
    Engin Özkoç, TBMM, Oğuz Arda Sel, Basın açıklaması, polis müdahalesi, AYM, Tren kazası, Çorlu, Mısra Öz Sel
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Pärnu tatil kasabası sahillerinde genç bir kadın, Estonya, 1961.
    Deniz, kum, güneş ve düğme detaylı mayolar: Sovyetler Birliği'nde yaz tatilleri neye benziyordu?
    Karikatür
    Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet