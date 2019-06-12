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19:23 12 Haziran 2019
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    Saadet Partisi İBB Adayı Necdet Gökçınar’dan İGDAŞ açıklaması

    © AA /
    Türkiye
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    Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, son günlerde aile bireylerinin işten çıkarılmasıyla ilgili iddialara açıklık getirdi. Gökçınar, “İBB'mizin köklü kurumlarından İGDAŞ'ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm” dedi.

    Gökçınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir takım siyasilerin kendisinin adını kullanarak ailesini ve kendisini zor durumda bıraktığını vurgulayarak, “Eşim ve oğlum tarafından işletilen Hukuk Bürosu, 2004 senesinden beri İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmektedir. Söylenildiği gibi oğlum ve eşim İGDAŞ personeli değildir, İGDAŞ kurumuyla aralarında sadece vekalet sözleşmesi vardır. İBB'mizin köklü kurumlarından İGDAŞ'ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm” dedi.

    NECDET GÖKÇINAR İKİ GÜN ÖNCE NE DEMİŞTİ?

    İGDAŞ
    © AA /
    İGDAŞ'tan 'Necdet Gökçınar'ın oğlu işten çıkarıldı' iddiasına ilişkin açıklama
    Necdet Gökçınar, iki gün önce bir basın organına yaptığı açıklamada ise “5 milyon işsiz gencimizin olduğu ülkemizde ben oğlumun işsiz kalmasını gündem yapacak değilim. Yalnız olayın basında farklı şekillerde yer alması dolayısıyla olayın doğru anlaşılması için bazı açıklamalar yapma gereği duyduk. Biz bunu konuşurken İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat olan diğer oğlumun kurumla yaptığı sözleşme, hiçbir gerekçe gösterilmeden İGDAŞ tarafından iptal edildi” demişti.

    Gökçınar’ın bu açıklamalarına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da İGDAŞ ile alakalı işten çıkarma ve birçok hususta sosyal medya hesabından açıklamalar yayınlamıştı.

    İGDAŞ’ta bunlara karşılık, “Söz konusu paylaşımda iddia edildiği gibi Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın oğlunun İGDAŞ’tan çıkarılması söz konusu değildir. Çünkü hiçbir zaman Sayın Gökçınar’ın oğlu İGDAŞ’ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Saadet Partisinin adayı Sayın Necdet Gökçınar’ın oğlu R.E. Gökçınar 17 Nisan 2006 yılında İBB’de sözleşmeli memur olarak işe başlamış, 3 Mart 2009’da memur olmuş; 15 Mayıs 2012 tarihinden bu yana ise İBB Tesisler Bakım onarım Müdürlüğünde (657’ye tabi memur) halen mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir. Bununla beraber; Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın avukat olan eşinin, İGDAŞ ile Avukatlık Hizmet Sözleşmesi vardır ve halen devam etmektedir. Şirketlerimizin sözleşmeli tüm avukatlarının bulunduğu sistemde rutin olarak yapılan iyileştirme çalışması nedeniyle takip dosyalarına geçici olarak sistem üzerinden erişilememektedir. Bu sistem iyileştirme çalışması şirketimizin tüm avukatları için geçerli olup, adayın eşine yapılan özel bir işlem değildir. Çalışmalar sonuçlanır sonuçlanmaz sistem erişime açılacaktır” açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Saadet Partisi, Necdet Gökçınar
    Topluluk kurallarıTartışma
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