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19:23 12 Haziran 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    Son anket sonuçlarına göre İmamoğlu önde

    © AA /
    Türkiye
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    ANAR Müdürü Uslu, İmamoğlu'nun Yıldırım'ın birkaç puan önünde olduğunu söyledi. GENAR Müdürü Aktaş da "Önceki seçimde siyasal oy toplamı olarak İmamoğlu geriden geliyordu, şimdi önde" dedi.

    Abdülkadir Selvi
    © Fotoğraf : YouTube
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    ANAR Araştrma Genel Müdürü İbrahim Uslu ile GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk oldu.

    İbrahim Uslu, "Bayram öncesi 2500 kişiyle yaptığımız araştırmaya göre İmamoğlu bir kaç puan önde görünüyor" dedi. İmamoğlu'nun tutarlığının olduğunu belirten Uslu "O cephede bir değişiklik yok. Fotofiniş ile önde bitirmesine neden olan stratejisini koruyor" diye konuştu.

    'GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ BİTTİ'

    Binali Yıldırım'ın 31 Mart seçimlerine göre siyah-beyaz kadar farklı bir strateji yürüttüğünü belirten Uslu şöyle konuştu: "Arada stratejik bocalama yaşadılar. Sayın Erdoğan artık çok dahil olmuyor. Binali Yıldırım daha çok gözüküyor. Daha olumlu bir dil kullanılıyor. Beka söylemleri bitti. Gönül belediyeciliği bitti. Gönül mönül kalmadı. Adeta iki ayrı aday, iki ayrı dil var"

    Uslu, AK Parti seçmenlerinin kendi adaylarını protesto etmek için sandığa gitmediğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Kampanya öncesindeki en büyük sapma Pontus tartışmasıydı. Beka söylemi Kürt seçmeninin AK Parti'den kaçmasına neden oldu. Pontus söylemi de Karadenizliler için rahatsızlık yarattı. AK Parti son 12 gün bu söylemden de uzaklaşacak. AK Parti baştan yenilgiyi kabul eden bir parti değil. Son ana kadar İstanbul'a asılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'dan çekilmesi bu stratejinin ürünü.

    Uslu şunları söyledi:

    © Fotoğraf : DHA
    Seçim öncesi Optimar ile MAK'dan anket sonuçları: İmamoğlu önde
    "Bir önceki seçimde kararsızların oranı düştü. Teknik olarak herkes çok kararlı. Seçimin sonucunu belirleyecek olan sandığa gitme oranı. Binali Yıldırım'ın Kürt seçmeni ile barışma adımı atması doğru adımdı. Bir tarafla tamir edilirken Karadenizliler ile sorun oluştu. Pontus suçlaması insanları rencide edecek düzeye oluştu. Sayın İmamoğlu'nun Karadeniz mitingleri ile 31 Mart seçimleri arasındaki farkı karşılaştırabilirsiniz. İstanbul'da Karadenizliler çok organize ederler. AK Parti o yüzden bu dili sürdürmedi. Önce Kürt seçmenlerle sonra Pontus ile ilgili dili terk etti."

    İHSAN AKTAŞ: EKREM İMAMOĞLU ÖNDE 

    GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş ise şöyle konuştu: "CHP'nin Yüzde 35 oyu var. İyi Parti ve HDP'den gelen oylarla yüzde 48-49'u buluyor. 31 Mart'ta adaylardan önce partiler yarıştı. Bu kez adaylar yarışıyor. Cumhur İttifakı ilk seçimde sanki kazandık havasındaydı. Biz normalde araştırma yaptık. Önceki seçimde siyasal oy toplamı olarak İmamoğlu geriden gelen bir pozisyondaydı. 1 puan 2 puan. Şimdi Ekrem İmamoğlu önde. Şimdi Yıldırım oylarını arttırmak zorunda. Türkiye'de milliyetçi bir söylem kullanabilirsiniz. Ancak İstanbul farklı. İstanbul'da Trabzonluların oranı yüzde 2.7. Bunun 1.2'se geçiş yaptı."

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, Didem Arslan Yılmaz, Habertürk TV, İhsan Aktaş, İbrahim Uslu, GENAR, ANAR
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