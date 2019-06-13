Antalya'da özel bir hastanede patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yıldız mahallesindeki özel bir hastanede patlama meydana geldiği ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

DHA'nın aktardığına göre, polis yetkilileri olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Klima ünitesinden kaynaklandığını düşündüğümüz patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti" dedi.