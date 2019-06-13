Üniversite sınavına 2.5 milyon aday girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Aygün, üniversiteye girişte ilki geçen sene uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran'da yapılacak 2019 YKS'ye ilişkin bilgileri paylaştı.

Aygün, "YKS, kurumumuzun uyguladığı sınavların en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınavı. Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi de dahil olmak üzere toplam 188 sınav merkezinde uygulanacak. YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday girecek" dedi.

YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aygün, şunları söyledi:

"Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Bu sınav için 175 bin 241 adet sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evraklarının, il ve ilçelere naklinde 420 şehirler arası nakil aracı kullanıldı. Sınavı uygulamak için hazırız. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak."