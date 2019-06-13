Üniversite sınavına 2.5 milyon aday girecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Aygün, üniversiteye girişte ilki geçen sene uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran'da yapılacak 2019 YKS'ye ilişkin bilgileri paylaştı.
YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aygün, şunları söyledi:
"Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Bu sınav için 175 bin 241 adet sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evraklarının, il ve ilçelere naklinde 420 şehirler arası nakil aracı kullanıldı. Sınavı uygulamak için hazırız. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak."
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