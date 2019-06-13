İstanbul'daki seçim hakimleri hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini bazı sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından seçilmediği gerekçesiyle iptaline karar veren YSK, “bu usulsüzlüğü” gerçekleştirdiği gerekçesiyle İstanbul’daki 13 ilçe seçim kurulu başkanı hakkında 31 Mayıs’ta HSK’ye suç duyurusunda bulunmuştu.
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YSK’nin başvurusunu görüşen HSK Birinci Daire, 13 hâkim hakkında inceleme kararı aldı.
Cumhuriyet'in haberine göre, karar uyarınca başmüfettiş görevlendirildi.
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