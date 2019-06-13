Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın katıldığı toplu teravih namazıyla ilgili eleştiri

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'ya yayın yapan yerel bir televizyona konuştu. Gündemi değerlendiren Davutoğlu, Ramazan ayının son günlerinde Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda kılınan toplu teravih namazına da değindi. Davutoğlu'nun eleştirel yaklaştığı teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en önde saf tutmuştu

'DOĞRU BULAMADIM'

Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi her zaman yanlış bulduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları söyledi:



"Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım. Bazen kaçamadığımız haller dışında cami içinde mümkün olduğu kadar izin vermemek lazım. Orası ayrı bir mekan. Orada ola ki farklı siyasi görüşlerden olanlar olur, sizinle aynı düşünmeyenler olur, sizi sevmeyenler olur. Oraya gelenler Allah sevgisiyle geliyor. Bunlara özen göstermek gerektiği kanaatindeyim. Tabii teravihin, açık bir alanda geniş katılımla kılınması güzel ama bunun siyasi bir anlam taşıması Ramazan'ın bu iklimine aykırı olur. Bizim bu birleştirici iklimi korumamız hepimiz için önemli".