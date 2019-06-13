Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış, bu bilgilerin hepsini paylaşacağız

Söz konusu ağaçların Ankara'nın çeşitli alanlarına dikileceğini belirten Yavaş, "Bu ağaçları ibret olsun diye uygun yerlere dikeceğiz. Bir çoğu kuruyor, bir daha dikiliyor. Bunların bir kısmı ithal diye alınıp yerli olarak satılmış. Hepsinin tespitini yapıyoruz. Örneğin Bayındır'da kooperatifler çalı bitkisini kaça satmış, Bunlar Ankara Belediyesi'ne kaç paraya gelmiş. Bunların hepsini inşallah komisyonda sizlerle paylaşacağız. Bu bilgilerin hepsi gelecek, sizler isteseniz de istemeseniz de burada paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
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