Eski Yarbay Mehmet Alkan için daha önce 'cemaatçi' diyen gizli tanık 'somut bilgim yok, kanaatimi söyledim' dedi

Eski Yarbay Alkan'ın FETÖ'den yargılandığı davada savcıya mütalaa süresi verildi. Davada gizli tanık, daha önce "cemaatçi olduğunu biliyorum" dediği Yarbay Mehmet Alkan için 'somut bilgim yok, kanaatimi söyledim' açıklamasını yaptı.

Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze töreninde söyledikleriyle gündeme gelen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 672 sayılı KHK ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan'ın, FETÖ/PDY üyeliği suçundan tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Gizli tanık Abdullah, sanığın darbe girişimi ardından FETÖ/PDY üyelerinin açıklamalarına benzer açıklamalar yaptığını söyleyerek, "Bunun dışında sanığın örgüt üyesi olduğu yönünde somut bir bilgim yok. Sadece bu konudaki kanaatimi söyledim" dedi. Mahkeme, savcıya mütalaa için süre verdi.Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Alkan ile avukatları katıldı. Sanık Alkan, bir önceki duruşmada, hakkında ifade veren gizli tanık Abdullah'ın dinlenmesi kararı veren mahkemeye tepki göstermiş ve salondan çıkarılmıştı.