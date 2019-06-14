Kayıt
09:37 14 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    ABD, İran'ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03

    ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemilerinden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin bazı görüntüler yayımladı.

    ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki tankerlere yönelik mayınlı saldırıya ilişkin üçüncü kez açıklama yaptı. Açıklamada, Altair tankerinin yerel saatle 06:12’de, Kokuka Courageous tankerinin ise saat 07:00’de ABD Donanmasına yardım çağrısı yaptığı belirtildi.

    Twitter logo
    © AP Photo / Richard Drew
    Twitter 'İran hükümeti bağlantılı' yaklaşık 4 bin 800 hesabı sildi
    İki geminin Umman Körfezi'nde birbirinden 10 deniz mili uzaklıkta olduğu ifade edilen açıklamada, o sırada ABD Donanmasına bağlı “USS Bainbridge” muhrip gemisinin Altair tankerine 40 deniz mili uzaklıkta olduğu ve bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

    İRAN İDDİASI

    Açıklamada, “Yerel saatle 08.09’da bir ABD uçağı DMO’ya ait Hindican sınıfı bir devriye botu ile çok sayıda DMO sürat botunu Altair tankerinin yakınında tespit etti. Saat 09.12’de ise bir ABD uçağı bir sürat botunun Altair tankerinden bir sal çektiğini tespit etti” ifadesi kullanıldı. 

    İran botlarının aynı zamanda bölgede tankerdeki mürettebatı kurtaran Hyundai Dubai isimli gemiye yaklaşarak Altair gemisinin mürettebatını kendilerine teslim etmesini istediğine, söz konusu geminin de bu talebe uyduğu öne sürüldü.

    Açıklamada, Amerikan muhrip gemisi Bainbridge’in ise saat 11.05’teki ilk patlamadan sonra Kokuka Courageous tankerini patlamamış limpet mayınlarından dolayı terk ederek Hollanda bandıralı kurtarma römorkörüne geçen 21 kişilik mürettebatı teslim aldığı iddia edildi.

    ​Mürettebatın halen ABD muhribinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Yerel saatle 16.10'da ise DMO’ya bağlı Gaşti sınıfı bir devriye botunun, Kokuka Courageous’a yaklaştığı ve tankerden patlamamış limpet mayınlarını topladığı gözlendi ve kayıt altına alındı” iddiası ileri sürüldü.

    ABD Donanması, bu olaylara ait olduğu iddia edilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

    Etiketler:
    destroyer, iddia, Mayın, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnternet üzerinden 89 dolardan başlayan ücretlerle Pripyat bölgesine bir tur rezervasyonu yaptırmak mümkün.
    Ziyaretçi akınına uğrayan Çernobil’den kareler
    Karikatür
    Ruhani: Japonya, İran'dan petrol satın almaya devam etmek istiyor
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet