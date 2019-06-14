Marmara Denizi'nde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nin Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında saat 18.11'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde saat 18.11'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nin Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında saat 18.11'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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