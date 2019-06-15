İstanbul'dan çekilen Uber, Bodrum ve Çeşme'de devam ediyor

UBER, iki yıldır tartışmalara neden olan XL araçlarını İstanbul'dan çekti ama Bodrum, Çeşme gibi tatil bölgelerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Yaklaşık iki yıldır büyük tartışmalara, neden olan taksi-Uber krizi sonucunda Uber, taksicilerin yoğun tepkisine yol açan XL araçlarını 31 Mayıs itibariyle çekeceklerini duyurmuştu.

Uber, XL araçlarını İstanbul'dan çekti ancak gözde tatil bölgelerinde hizmet vermeye devam ediyor.

BODRUM'DA 30, ÇEŞME'DE 50

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın aktardığına göre Bodrum’da 30, Çeşme’de ise 50 XL araç çalışmaya devam ediyor.

Habere göre, Uber yetkililerin araç sayısının şimdilik artmayacağını belirtti.