‘Antalya’da kaza geçiren iki Rusya vatandaşı tedavi edilerek taburcu oldu’

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Kumluca ilçesinde bu sabah meydana gelen kazada yaralanan iki Rusya vatandaşının hastaneye götürülerek tedaviye alındığını ve ardından taburcu edildiğini duyurdu.

Konsolosluk yetkilisi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu sabah tur minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan iki Rusya vatandaşının hastaneye götürülerek tedaviye alındığını ve ardından taburcu edildiğini aktardı.

7’si turist toplam 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklamada bulunan yetkili, “Hastaneye sevk edilenlerin arasında biri 1991, diğeri 1986 doğumlu 2 Rusya vatandaşı vardı. Kendileri tedaviye alındı ve bir süre sonra taburcu edildi” ifadelerini kullandı.

Daha önce Türk basınında yer alan haberde Kumluca- Antalya Karayolu'nun 7'nci kilometresinde Rus ve Özbek turistleri taşıyan minibüsün, otomobille çarpışması sonucu, 7’si Özbek ve Rus turist olmak üzere 11 kişinin yaralandığı, yaralıların olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kumluca ve Finike'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındığı açıklanmıştı.