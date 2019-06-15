'Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken Çelik, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

‘Adalet Yürüyüşü’nün 13. gününde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da konakladığı kampın önüne hayvan gübresi döken üç kişiden biri olan İlhami Çelik, Kılıçdaroğlu’na gönderdiği mektupla özür diledi. Çelik’i cezaevinde ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Kılıç, Çelik’in izlediği haberlerden etkilenerek eylemi gerçekleştirdiğini aktardı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü sırasında Düzce’de konaklanan alanın yakınına gübre döken ve “Zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemek” suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası alan İlhami Çelik CHP liderine gönderdiği mektupla özür diledi.

‘Adalet Yürüyüşü’nün 13. gününde eylemi gerçekleştiren üç kişiden biri olan İlhami Çelik, hükümlü olarak bulunduğu Düzce T-Tipi Cezaevi’nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak pişmanlığını dile getirdi. Mektubun CHP’ye ulaşması üzerine Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesi ile İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Düzce T-Tipi Cezaevi’ne giderek İlhami Çelik ile görüştü.

Çelik ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Kılıç yaptığı yazılı açıklamada, “2 Haziran 2019 Pazar günü yapılan ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmede İlhami Çelik, hangi kışkırtmalardan etkilenerek eylemi gerçekleştirdiklerini tüm ayrıntılarıyla anlatmıştır. Pişman olduğunu belirten İlhami Çelik eylemi ATV ve A Haber’de Adalet Yürüyüşünü ve Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan kışkırtıcı haberlerden etkilenerek gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu, özür dilediğini ifade etti” dedi.

Kılınç, cezaevindeki ziyarete ilişkin şunları kaydetti, “Gerçekleştirdiği eylem nedeniyle çevresindeki CHP’lilerden utandığını, onun için de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından affedilmesinin her şeyden önemli olduğunu ifade etmiştir. Kendisine genel başkanımızın selamını getirdiğimi, görüşmenin içeriğini genel başkanımıza arz edeceğimi bildirdim. Ayrıca kendisi el yazısı ile düşüncelerini not kağıdına dökerek şöyle yazmıştır: “Sayın Başkanım, Ben o utanç verici eylemi size partinize yapmadım. Ama gene de sizden çok özür diliyor ve bayramınızı kutluyorum.”

Özür mektubunun CHP’ye ulaşması üzerine Çelik ile cezaevinde görüşen CHP'li Kılıç: Adalet Yürüyüşünü ve Kılıçdaroğlu’nu hedef alan kışkırtıcı haberlerden etkilenerek eylemi gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu, özür dilediğini ifade etti https://t.co/hhHXJ0lAk6 pic.twitter.com/G10Q4lSson — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 15, 2019

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