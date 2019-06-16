Kayıt
00:16 17 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Süleyman Soylu

    Soylu: İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde ilk yaptığı işlerden birisi Belediyenin logosunu, LGBT logosuna döndürmek oldu

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    1921

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim İstanbul'da ne işim var biliyor musunuz? İstanbul'a, Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK'nın sızma girişimini görüyor ve bunu engellemek için de bir aydır gece gündüz İstanbul'daki bütün hemşehrilerimize bunu anlatmaya çalışıyorum." dedi.

    Soylu, Sultangazi'de Siirt Vakfı ve İkizbağlar Köyü Derneği programına katıldı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Yasin Aras
    Soylu: Fatih'i bilmeyenlere İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez

    Türkiye güçlü durabildiği zaman dünyada yapılan haksızlıklara itiraz edebildiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti: "Bu coğrafyada bizim en büyük sıkıntımız güçsüzlüktür, zayıflıktır. Bizi yıllardan beri güçsüzlüğe düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 80 öncesinde bu ülkede yüzde 250 devalüasyon yaparak, bir gecede bu ülkeyi zayıflattılar. 28 Şubat öncesinde aynısını yaptılar, yüzde 200-250 devalüasyonla Türk parasının kıymetini kaybettirmeye ve bu ülkedeki insanları 'Acaba biz yarın ne yapacağız?' diye endişeye sevk ettiler. Terörle, anarşiyle bizi birbirimize düşürerek, Türk, Kürt, Arap her birimizin zenginliğini bu ülkede bizim bir derdimiz olarak masaya koyup bizi lime lime etmek istediler. Güçlü, zengin olmayalım istediler. Tam 7-8 yıldır bu ülkeye aynısını yapmaya çalışıyorlar. 2 yıldır ekonomik olarak bize saldırıyorlar. Bu saldırı Amerika merkezli bir saldırı. İstiyorlar ki Türkiye, kendi başına karar veremesin, ayakları üzerinde yükselmesin, etrafındaki coğrafyayla ilgilenmesin. Bizim iddiamız sadece Türkiye'yi gül bahçesine çevirmek değil, iddiamız net ve açıktır, dünyaya, Amerika'ya, Avrupa'ya rağmen Allah da millet de güç verecek etrafımızdaki coğrafyayı gül bahçesine çevireceğiz."

    'BİZ YEREL SEÇİMLERDE 3-4 PUAN DÜŞMEYİ BEKLİYORDUK'

    © AA / Barış ORAL
    Soylu: Gezi ruhunu iktidar yapmak istiyorlar

    Soylu, 31 Mart'ta Türkiye'nin kendilerine büyük güç ve destek verdiğini ifade ederek, "Yüzde 52 oy verdi bize milletimiz. Bu az bir oy değildi. Biz, yerel seçimlerde 3-4 puan düşmeyi beklerken, bu millet yüzde 52 oy verdi, 'Seni kimseyle tartışmayacağım, seni kimseye tartıştırmayacağım.' dedi." diye konuştu.

    İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğunu hatırlatan Soylu, "Binali abinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz, hayatımızın içinde yaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu 5 yıl Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yaptı mı? Kulağınıza en ufak bir şey geldi mi? Ne yaptı? Yapmış işte LGBT'nin logosunu yapmış. Makarios'un heykelini yapmış. Yaptıkları bu. Bursa'nın Nilüfer Belediyesine gitmiş, orada LGBT'cilerle nasıl daha iyi ilişki kurulur onu araştırmaya çalışmış. İstanbul'un başına bir oyun, bir tezgah kuruluyor." dedi. 

    'BUGÜN BİR TEHDİT, TEHLİKE GÖRÜYORUM'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra İsmetpaşa Mahallesi'nde Çamlıdereliler Derneği Buluşması'na katılarak, burada bir konuşma yaptı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Behçet Alkan
    Soylu: İmamoğlu'na karşı sert değilim, o bana karşı sert

    31 Mart'ta İstanbul'da seçimleri kaybetmediklerini belirten Soylu, "Sandıkların ancak yüzde 10'unu açtırabildik, fark 29 binden 13 bine düştü. Biz yüzde 90'ını açtırmak istedik. Hem CHP itiraz etti, aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurulu açılmasına müsaade etmedi. İşte 2-3 gündür televizyonlarda takip ediyorsunuz. Nasıl abidik gubidik yaptıkları, nasıl il seçim kurullarına giderek baskı yaptıkları, nasıl o kararları aldıkları milletimizin bugün gözünün önünde cereyan etmektedir." diye konuştu. 

    Soylu, İstanbul'da olduğunu ancak görevini ihmal etmediğini dile getirerek, vatandaşlara şöyle seslendi: "Bugün bir tehdit, tehlike görüyorum. Doğu ve güneydoğuyu huzura, sükuna kavuşturan Türkiye'de, eğer İstanbul'da başka bir işin başlangıcı olursa bunun vebalini ödeyemeyiz. Bana 'Senin İstanbul'da ne işin var?' diye soracağına, birileriyle iş birliği yapmaktan vazgeçsinler. Benim İstanbul'da ne işim var biliyor musunuz? İstanbul'a, Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK'nın sızma girişimini görüyor ve bunu engellemek için de 1 aydır gece gündüz İstanbul'daki bütün hemşehrilerimize bunu anlatmaya çalışıyorum. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığına geldiğinde ilk yaptığı işlerden birisi ne biliyor musunuz? Belediyenin logosunu, LGBT'nin logosuna döndürmek. Kimlerle karşı karşıya olduğumuzu, memleketimizi nereye götürmek istediklerini, nasıl bir sürece doğru yöneltmek istediklerini anlatmak için bunları ifade ediyorum."

    İlgili konular:

    Ataklı: AK Parti'ye yakın dostum 'Soylu görevden alınacağını hissederse yeni partide bile görebiliriz kendisini' dedi
    Soylu: Gezi ruhunu 23 Haziran'da İstanbul'da iktidar yapmak istiyorlar
    Soylu: S400'lerle beraber Türkiye'nin bağımsızlığına bir kat daha katkı sunacağız
    Etiketler:
    LGBT, Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran İBB seçimleri, Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Etkinlik kapsamında, Minyatür Türkiye sergisi organize edildi. Sergide Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Kapadokya, Aspendos, Boğaz gösterildi.
    Moskova’daki Türkiye Festivali’nden kareler
    Karikatür
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet