Cüneyt Özdemir'den İsmail Küçükkaya'ya: Son soru bombaydı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabında dün gerçekleşen Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu oturumuna dair değerlendirmelerde bulundu.
"Karşılıklı konuşmalarını yasaklamak dahiyane fikirmiş... e ayrı ayrı alsaydınız o zaman madem karşılıklı konuşturmayacaktınız. Ne yazık ki ne konu ilerleyebiliyor ne derinleşebiliyor. Sistematik bir tartışma yönetilemeyince okullarda ders olacak bir yönetememe ile karşı karşıyayız. Bedelini iki lider de ödüyor..."
Karşılıklı konuşmalarını yasaklamak dahiyane fikirmiş... e ayrı ayrı alsaydınız o zaman madem karşılıklı konuşturmayacaktınız https://t.co/vD9bjFXTLQ— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) June 16, 2019
'BU 'TÜM ELEŞTİRİLERDEN NASIL KAÇARIM?' SORUSUYDU HERHALDE'
Küçükkaya'nın adaylara yönelttiği ‘Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?’ sorusuna da değinen Özdemir, "İsmail Küçükkaya’nın sorduğu ‘Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?’ sorusu bombaydı. Bu, tüm eleştirilerden ‘Nasıl kaçarım?’ sorusuydu herhalde" şeklinde konuştu.
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