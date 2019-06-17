Cüneyt Özdemir'den İsmail Küçükkaya'ya: Son soru bombaydı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren oturumla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, oturumun moderatörü İsmail Küçükkaya'ya yönelik olarak "Sorduğu ‘Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?’ sorusu bombaydı" ifadesini kullandı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabında dün gerçekleşen Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu oturumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir, adayların karşılıklı olarak tartışmasına izin verilmemesine tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

"Karşılıklı konuşmalarını yasaklamak dahiyane fikirmiş... e ayrı ayrı alsaydınız o zaman madem karşılıklı konuşturmayacaktınız. Ne yazık ki ne konu ilerleyebiliyor ne derinleşebiliyor. Sistematik bir tartışma yönetilemeyince okullarda ders olacak bir yönetememe ile karşı karşıyayız. Bedelini iki lider de ödüyor..."

Karşılıklı konuşmalarını yasaklamak dahiyane fikirmiş... e ayrı ayrı alsaydınız o zaman madem karşılıklı konuşturmayacaktınız https://t.co/vD9bjFXTLQ — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) June 16, 2019

​'BU 'TÜM ELEŞTİRİLERDEN NASIL KAÇARIM?' SORUSUYDU HERHALDE'

Küçükkaya'nın adaylara yönelttiği ‘Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?’ sorusuna da değinen Özdemir, "İsmail Küçükkaya’nın sorduğu ‘Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?’ sorusu bombaydı. Bu, tüm eleştirilerden ‘Nasıl kaçarım?’ sorusuydu herhalde" şeklinde konuştu.