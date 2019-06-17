Deniz Akkaya: Binali Yıldırım yarı babam sayılır

Model Deniz Akkaya, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.
Kalçık'ın "Binali Yıldırım'ın da katıldığı cenaze sırasında gerilim yaşandı" hatırlatması üzerine Akkaya şunları kaydetti:
"Evet, çok üzüldüm. Binali Yıldırım, babamın iş arkadaşı. Cenaze sırasında hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Annemin cenazesi kalkarken yanda başka bir cenaze vardı. O cenazeye katılanlar Binali Bey'in çelengine tepki göstermiş. Tepki o kadar çok olmuş ki Binali Bey'in koruması; yanıma gelip "Çelengi kaldıralım isterseniz" dedi. Ben çok üzüldüm bu duruma ve "Çelengi daha da öne koyun" dedim. Böyle bir şey kabul edilemez. Binali Yıldırım babamın dostu, benim de yarı babam sayılır.
Kendisinin kızını da, kardeşini de iyi tanırım. Çok da severim. Bu tepkilerin kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Babama cenaze sırasında değil ama eve gelince söyledim. O da çok sinirlendi. Acımızı da, sevincimizi de paylaşan törenler bizi bir araya getirir, birleştirir.
Hangi siyasi görüşten olursak olalım, bizim ortak değerlerimiz var. Bu değerlere herkes saygı göstermeli. Vatanını çok seven biri olarak böyle ayrışmalardan çok rahatsız oluyorum. Siyasi görüşünü sandıkta göstermelisin.
'GÜLBEN ERGEN SİYASET ORTAMINA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR'
Deniz Akkaya, Kalçık'ın "Gülben Ergen'i de bundan dolayı eleştirmiştiniz hatırlıyorum. Döneme göre değişen tutumuyla toplumun değerlerini sömürdüğünü söylemiştiniz" ifadesinin üzerine de şunları söyledi:
"Evet. Siyaset ortamına göre renk değiştiriyor çünkü. Sadece Gülben Ergen de değil; bunun gibi çok kişi var. Bu insanların hayat duruşları da böyle. Dönemin rengine göre bayrak değiştirmek samimi gelmiyor bana. Kendi çıkarına göre oraya buraya yanaşanlar bana yapay geliyor. Sanatçı siyasi fikrini açıkça dile getirebilir, buna saygı duyuyorum. Benim eleştirdiğim nokta, kendi çıkarına göre renk değiştirenler...
Zaten bu tarz duruşa sahip olanları halkımız hemen anlıyor."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)