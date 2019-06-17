AK Partili Muş: İlkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkması için teklif verdik

AK Parti TBMM Başkanlığı’na eğitim alanındaki düzenlemeleri içeren 19 maddelik yasa teklifi verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklanan teklife göre, ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.

AK Parti TBMM Başkanlığı’na eğitim alanındaki düzenlemeleri içeren yasa teklifi verdi. AK parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklanan teklife göre, ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor. pic.twitter.com/3SLhXg4pZ1 — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) June 17, 2019

​Teklife göre yüksek öğrenimle ilgili yurtların izinlerini de bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı değil Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek.

Teklifte sözleşmeli öğretmenlerle ilgili haküm de yer alıyor. Buna göre, sözleşmeli öğretmen bulunduğu yerde 3 yıl sözleşmeli 1 yıl da kadrolu görev yaptıktan sonra tayin isteyebilecek. Mevcut yasaya göre bu 4+2 idi. Yeni hükümden Diyanet’teki sözleşmeli personel de yararlanacak.

Teklifte sözleşmeli öğretmenlerle ilgili haküm de var. Buna göre, sözleşmeli öğretmen bulunduğu yerde 3 yıl sözleşmeli 1 yılda kadrolu görev yaptıktan sonra tayin isteyebilecek. Mevcut yasaya göre bu 4+2 idi. Yeni hükümden Diyanet’teki sözleşmeli personel de yararlanacak. — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) June 17, 2019

​Muş, yeni askerlik yasasının TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine yarın devam edileceğini Cuma gününe kadar yasalaşmasını hedeflediklerini bildirdi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik yasasının TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine yarın devam edileceğini Cuma gününe kadar yasalaşmasını hedeflediklerini bildirdi. pic.twitter.com/XcNHHx5eIt — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) June 17, 2019

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