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00:56 18 Haziran 2019
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    Küçükkaya'dan 'soruları verdi' iddialarına yanıt

    Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (260)
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    Nagehan Alçı'nın Habertürk ekranlarında Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın görüştüğü yönünde iddiaları üzerine İmamoğlu ve Yıldırım'ın katıldığı ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya canlı yayına telefonla bağlanarak açıklamada bulundu.

    Gazeteci İsmail Küçükkaya, "Mahir Ünal ve Engin Altay ile görüşme gerçekleştirdim. Ekrem İmamoğlu ile 2-3 dakika görüştüm. Binali Yıldırım'ın danışmanları ile görüştüm" dedi.

    Negahan Alçı'nın gündeme getirdiği "Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü" iddialarıyla ilgili sorulan soruya İsmail Küçükkaya, "Mahir Ünal ile Engin Altay bu süreci beraber götürdü. Moderatör konusunda en son bana geldi görev. Beni Engin Altay aradı iki aday sizin isminizde mütabakat sağladı denildi. Ben de dedim ki, eğer ortak açıklama ile bunu duyurursanız kabul ederim dedim" diye konuştu.

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    İmamoğlu'nun danışmanı, ortak yayın öncesi Küçükkaya-İmamoğlu buluşmasını anlattı
    Küçükkaya, şöyle devam etti:

    "Sonra iki parti kurmayları anlaştı ve Mahir Ünal ile Engin Altay ile bir otelde buluşup konuştuk. Aslında ilk önce 10 soru CHP hazırlasın, 10 soru AK Parti hazırlasın denilmiş ama bu kabul görmedi. Mahir Ünal ile Engin Altay'la görüşmemizde formatla ilgili tüm ayrıntıları konuştuk. Programın formatını tamamen onlar belirledi. Bana 3 dakika sınırlaması mutlaka olmalı denildi. Bize insiyatif bırakılmadı ama soruları ben hazırladım. Kimseye de vermedim. Görüşme isteği de Mahir Ünal ile Engin Altay'dan geldi. Bir otelde Binali Yıldırım'ın danışmanı ile görüştüm. Sonra da İmamoğlu'nun danışmanları ile görüştüm. Hata iki adaya da 31 Mart seçimlerinin mutlaka sorarım dedim. 6 Mayıs YSK kararını sorarım. 23 Haziran seçimlerinin sorarım dedim. Her iki adayın kurmaylarına da 31 Mart gecesi yaşananları sorarım dedim. Daha sonra bir otelde İmamoğlu'nun danışmanını aradım sonra bir otelde programları olduğunu söyledi ve ben de otele gittim. Binali Yıldırım'ın danışmanlarına yaptığım bilgilendirme ve formatla ilgili detayların aynısını İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a da yaptım. Orada Ekrem İmamoğlu ile 2-3 dakika konuştuk. Zaten boğazı rahatsızdı. Görüşme denilen konuşma bu kadardı."

    Soruları verdi iddialarıyla ilgili konuşan Küçükkaya, "Bir gazetecinin bir röportajdan önce soruları vermesi ahlaksızlığın en büyüğüdür. 30 yıllık bir gazeteciyim. 5 yıl Genel Yayın Yönetmenliği yaptım. Bütün Türkiye'nin izlediği adil, eşit bir yayın yaptım" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (260)
    Etiketler:
    soru, İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, ortak yayın, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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