Küçükkaya'dan 'soruları verdi' iddialarına yanıt

Gazeteci İsmail Küçükkaya, "Mahir Ünal ve Engin Altay ile görüşme gerçekleştirdim. Ekrem İmamoğlu ile 2-3 dakika görüştüm. Binali Yıldırım'ın danışmanları ile görüştüm" dedi.

Negahan Alçı'nın gündeme getirdiği "Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü" iddialarıyla ilgili sorulan soruya İsmail Küçükkaya, "Mahir Ünal ile Engin Altay bu süreci beraber götürdü. Moderatör konusunda en son bana geldi görev. Beni Engin Altay aradı iki aday sizin isminizde mütabakat sağladı denildi. Ben de dedim ki, eğer ortak açıklama ile bunu duyurursanız kabul ederim dedim" diye konuştu.

Küçükkaya, şöyle devam etti:

"Sonra iki parti kurmayları anlaştı ve Mahir Ünal ile Engin Altay ile bir otelde buluşup konuştuk. Aslında ilk önce 10 soru CHP hazırlasın, 10 soru AK Parti hazırlasın denilmiş ama bu kabul görmedi. Mahir Ünal ile Engin Altay'la görüşmemizde formatla ilgili tüm ayrıntıları konuştuk. Programın formatını tamamen onlar belirledi. Bana 3 dakika sınırlaması mutlaka olmalı denildi. Bize insiyatif bırakılmadı ama soruları ben hazırladım. Kimseye de vermedim. Görüşme isteği de Mahir Ünal ile Engin Altay'dan geldi. Bir otelde Binali Yıldırım'ın danışmanı ile görüştüm. Sonra da İmamoğlu'nun danışmanları ile görüştüm. Hata iki adaya da 31 Mart seçimlerinin mutlaka sorarım dedim. 6 Mayıs YSK kararını sorarım. 23 Haziran seçimlerinin sorarım dedim. Her iki adayın kurmaylarına da 31 Mart gecesi yaşananları sorarım dedim. Daha sonra bir otelde İmamoğlu'nun danışmanını aradım sonra bir otelde programları olduğunu söyledi ve ben de otele gittim. Binali Yıldırım'ın danışmanlarına yaptığım bilgilendirme ve formatla ilgili detayların aynısını İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a da yaptım. Orada Ekrem İmamoğlu ile 2-3 dakika konuştuk. Zaten boğazı rahatsızdı. Görüşme denilen konuşma bu kadardı."

Soruları verdi iddialarıyla ilgili konuşan Küçükkaya, "Bir gazetecinin bir röportajdan önce soruları vermesi ahlaksızlığın en büyüğüdür. 30 yıllık bir gazeteciyim. 5 yıl Genel Yayın Yönetmenliği yaptım. Bütün Türkiye'nin izlediği adil, eşit bir yayın yaptım" ifadelerini kullandı.