CHP'li Balyalı: AKP bizim zam önerimizin daha da ötesine geçti, bunların hepsi İmamoğlu’nun vaatleri

İBB Meclisi'nde oy birliğiyle, CHP grubunun teklifi doğrultusunda geçiş başına 22.5 kuruş zam yapıldı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “AKP bizim zam önerimizin daha da ötesine geçti. Neden? Haftaya seçim var. AKP kendi önerisi gibi sunuyor ama bunların hepsi seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri, CHP grubunun önerileridir. AKP bizi izlemeye devam ediyor. İzlemeye devam etsinler her şey çok güzel olacak” dedi.

İstanbul’da özel halk otobüslerinin geçen yıl zarar ettikleri için gerçekleştirdiği kontak kapatma eylemi sonrasında İBB’nin, indirimli ve ücretsiz yolcu başına ödediği 30 kuruşluk katkı payı kademeli olarak 55-70 kuruşa çıkarılmıştı.

İBB Meclisi’nin mayıs ayı oturumlarında kararın süresinin dolması nedeniyle, 30 Haziran 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere toplu ulaşım operatörlerine sübvansiyon ödemelerine ilişkin 10 kuruş artışla teklif gelmişti.

CHP grubu tüm sınıftaki otobüslere ücretsiz ve indirimli geçiş başına 10 kuruş daha zam yapılmasını önermişti. CHP’nin bu önerisini 'kötü niyetli' bulan AK Parti grubu geri adım atarak teklifi yeniden görüşmek üzere ilgili komisyona iade etmişti.

İnceleme sonrasında teklif dün gündeme geldi. Teklifte ulaşım faaliyetinde bulunan otobüslerin maliyet karşılama oranlarına göre dört gruba ayrıldığı belirtilerek, maliyet karşılama oranları yüzde 70 ve altında olan araçlar için geçiş başına 92,5 kuruş, yüzde 70 - 80 arasında olan araçlar için geçiş başına 87.5, yüzde 80 - 90 arasında olanlar için geçiş başına 82.5 ve yüzde 90 ve üzerinde olan araçlar için geçiş başına 77.5 kuruş verilmesi önerildi. Zam 30 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.