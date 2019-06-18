Ahmet Hakan: Müşerref Akay mısın sen İsmail?

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "İmamoğlu da Yıldırım da beklenenden daha iyiydi" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu hakkında edindiği izlenimleri aktardı.

Hakan şunları kaydetti:

© AFP 2019 / Ozan Köse 4 anket şirketinin yöneticisi Yıldırım-İmamoğlu yayınını değerlendirdi

Kontrolden çıkabilirdi... Çıkmadı, çıkmamayı başardı.

Agresifleşebilirdi... Sakin kalabildi.

Sadece taraftarlarına oynayabilirdi... AK Parti seçmenini de gözetti.

Laf kalabalığı yapabilirdi... Süre kısıtlaması nedeniyle yapmadı, yapamadı.

Yeni imajına abanabilirdi... Herkesi kucaklayan eski imajına dönmeye çalıştı.

Gerilim çıkarabilirdi... Bir tatlı huzur almaya gelmiş gibi yaptı.

Binali Bey’e karşı ölçüyü kaçırabilirdi... Saygıda kusur etmemeye çalıştı.

Konuları dağıtabilirdi... Hiç de dağıtmadı, derdini iyi anlattı.

BİNALİ YILDIRIM

Hevessiz görünebilirdi... Fazlasıyla hevesli göründü.

Savunmada kalabilirdi... Beklenenden daha ataktı.

Rakibini küçümseyebilirdi... Babacanlığı elden bırakmadı.

Polemikte geride kalabilirdi... Hiç de kalmadı.

Üstüne üstüne gidebilirdi... Değinip geçerek antipatikleşmedi.

Mağdur konumuna düşürebilirdi... Asla belden aşağı vurmadı.

Aşırı gergin bir tutum alabilirdi... Rahat ve gülümseyen bir tutum aldı.

Bir imaj oluşturamayabilirdi... ’Devlet adamı’ imajına oynadı.

PROGRAMI İZLERKEN İSMAİL’E ETTİĞİM LAFLAR

Yahu bırak tartışsınlar İsmail. Yahu kesmesene İsmail!

‘Türkiye’m’ de ne İsmail? Müşerref Akay mısın sen İsmail?

‘Moderasyonumu nasıl buldunuz?’ da neyin nesi İsmail?

Evine gelen misafirlerine ‘Yemekler iyiydi değil mi?’ diye soruyor musun İsmail?

‘Türkiye âşığı Kürtler’ de ne İsmail?’Türkiye âşığı Türkler’ de diyor musun İsmail?

HAVUZ VE ALKOL

Galiba muhafazakâr kesimlerde şu iki endişe baş göstermiş:

BİR: İmamoğlu gelirse... Belediye havuzları kadın-erkek karışık olacak.

İKİ: İmamoğlu gelirse... Belediye tesislerinde alkol olacak.

Tartışma programında durup dururken işte bu iki konuyu gündeme getirdi Ekrem İmamoğlu...

‘İkisi de olmayacak... Aman endişe olmasın...’ mesajını verdi.

Bu durumda şunu söyleyebiliriz:

CHP İstanbul’u kazanırsa...

Tayyip Erdoğan’ın partisi İstanbul’da iktidarda olmayacak ama Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da başlattığı uygulama iktidarda olmaya devam edecek.

İşin bu kısmı çok ilginç...

İşin daha ilginç kısmı ise şu:

İmamoğlu taraftarlarından hiçbirinin...

‘Yahu Ekrem Bey... Hiç değilse bir-iki sosyal tesiste alkol olsun... Alkol isteyen oralara, istemeyen alkolsüz tesislere gitsin... Bu mu senin demokrasi anlayışın?’dememesi...

Galiba seçim öncesi muhafazakâr kesimin ürkütülmemesi için bu konuda sessizce bir anlaşmaya varmışlar gibi...

Geldiğim son nokta şudur:

Bu memleketin alayı takiyeci."