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09:02 18 Haziran 2019
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    Gazeteci İsmail Küçükkaya

    Ahmet Hakan: Müşerref Akay mısın sen İsmail?

    © AA / Salih Zeki Fazlıoğlu
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, geçen pazar akşamı İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde ekrana gelen Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu yayınına dair değerlendirmelerde bulundu.

    Ahmet Hakan, Hürriyet'te "İmamoğlu da Yıldırım da beklenenden daha iyiydi" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu hakkında edindiği izlenimleri aktardı.

    Hakan şunları kaydetti:

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    4 anket şirketinin yöneticisi Yıldırım-İmamoğlu yayınını değerlendirdi
    "EKREM İMAMOĞLU

    Kontrolden çıkabilirdi... Çıkmadı, çıkmamayı başardı.

    Agresifleşebilirdi... Sakin kalabildi.

    Sadece taraftarlarına oynayabilirdi... AK Parti seçmenini de gözetti.

    Laf kalabalığı yapabilirdi... Süre kısıtlaması nedeniyle yapmadı, yapamadı.

    Yeni imajına abanabilirdi... Herkesi kucaklayan eski imajına dönmeye çalıştı.

    Gerilim çıkarabilirdi... Bir tatlı huzur almaya gelmiş gibi yaptı.

    Binali Bey’e karşı ölçüyü kaçırabilirdi... Saygıda kusur etmemeye çalıştı.

    Konuları dağıtabilirdi... Hiç de dağıtmadı, derdini iyi anlattı.

    BİNALİ YILDIRIM

    Hevessiz görünebilirdi... Fazlasıyla hevesli göründü.

    Savunmada kalabilirdi... Beklenenden daha ataktı.

    Rakibini küçümseyebilirdi... Babacanlığı elden bırakmadı.

    Polemikte geride kalabilirdi... Hiç de kalmadı.

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    4 anket şirketinin yöneticisi Yıldırım-İmamoğlu yayınını değerlendirdi
    Üstüne üstüne gidebilirdi... Değinip geçerek antipatikleşmedi.

    Mağdur konumuna düşürebilirdi... Asla belden aşağı vurmadı.

    Aşırı gergin bir tutum alabilirdi... Rahat ve gülümseyen bir tutum aldı.

    Bir imaj oluşturamayabilirdi... ’Devlet adamı’ imajına oynadı.

    PROGRAMI İZLERKEN İSMAİL’E ETTİĞİM LAFLAR

    Yahu bırak tartışsınlar İsmail. Yahu kesmesene İsmail!

    ‘Türkiye’m’ de ne İsmail? Müşerref Akay mısın sen İsmail?

    ‘Moderasyonumu nasıl buldunuz?’ da neyin nesi İsmail?

    Evine gelen misafirlerine ‘Yemekler iyiydi değil mi?’ diye soruyor musun İsmail?

    ‘Türkiye âşığı Kürtler’ de ne İsmail?’Türkiye âşığı Türkler’ de diyor musun İsmail?

    HAVUZ VE ALKOL

    Galiba muhafazakâr kesimlerde şu iki endişe baş göstermiş:

    BİR: İmamoğlu gelirse... Belediye havuzları kadın-erkek karışık olacak.

    İKİ: İmamoğlu gelirse... Belediye tesislerinde alkol olacak.

    Tartışma programında durup dururken işte bu iki konuyu gündeme getirdi Ekrem İmamoğlu...

    ‘İkisi de olmayacak... Aman endişe olmasın...’ mesajını verdi.

    Bu durumda şunu söyleyebiliriz:

    CHP İstanbul’u kazanırsa...

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (sağda) ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın (solda) yaptığı ortak yayına katıldı.
    © AA /
    Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Karaca: İsmail Küçükkaya ile konuştum, 'Binali Bey daha iyiydi' dedi
    Tayyip Erdoğan’ın partisi İstanbul’da iktidarda olmayacak ama Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da başlattığı uygulama iktidarda olmaya devam edecek.

    İşin bu kısmı çok ilginç...

    İşin daha ilginç kısmı ise şu:

    İmamoğlu taraftarlarından hiçbirinin...

    ‘Yahu Ekrem Bey... Hiç değilse bir-iki sosyal tesiste alkol olsun... Alkol isteyen oralara, istemeyen alkolsüz tesislere gitsin... Bu mu senin demokrasi anlayışın?’dememesi...

    Galiba seçim öncesi muhafazakâr kesimin ürkütülmemesi için bu konuda sessizce bir anlaşmaya varmışlar gibi...

    Geldiğim son nokta şudur:

    Bu memleketin alayı takiyeci."

    Etiketler:
    CHP, AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan, İsmail Küçükkaya
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