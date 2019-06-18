Fatih Portakal’dan Yıldırım’a ortak yayın tepkisi

Portakal sosyal medyadan gösterdiği tepkide “Şaşırtmıyorlar nedense beni. Binali Yıldırım'ın @KucukkayaIsmail ilgili ithamları kalan sayılı günde mağduriyet yaratıp mağduru oynamak. Bu tarzı seviyorlar. @TheMarmara'nın görüntü paylaşması ise ilginç. Kim istedi de umuma açık bu görüntüyle gizem algısı yaratılmak istendi? Kim?” ifadelerini kullandı.
Şaşırtmıyorlar nedense beni. #BYıldırım’in @KucukkayaIsmail ilgili ithamlari kalan sayılı günde mağduriyet yaratıp mağduru oynamak. Bu tarzı seviyorlar. @TheMarmara’nın göruntü paylaşması ise ilginç. Kim istedi de umuma açık bu görüntüyle gizem algısı yaratılmak istendi?Kim?— fatih portakal (@fatihportakal) 18 Haziran 2019
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