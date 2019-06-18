Fatih Portakal’dan Yıldırım’a ortak yayın tepkisi

Portakal sosyal medyadan gösterdiği tepkide “Şaşırtmıyorlar nedense beni. Binali Yıldırım'ın @KucukkayaIsmail ilgili ithamları kalan sayılı günde mağduriyet yaratıp mağduru oynamak. Bu tarzı seviyorlar. @TheMarmara'nın görüntü paylaşması ise ilginç. Kim istedi de umuma açık bu görüntüyle gizem algısı yaratılmak istendi? Kim?” ifadelerini kullandı.

Şaşırtmıyorlar nedense beni. #BYıldırım’in @KucukkayaIsmail ilgili ithamlari kalan sayılı günde mağduriyet yaratıp mağduru oynamak. Bu tarzı seviyorlar. @TheMarmara’nın göruntü paylaşması ise ilginç. Kim istedi de umuma açık bu görüntüyle gizem algısı yaratılmak istendi?Kim? — fatih portakal (@fatihportakal) 18 Haziran 2019

FOX TV ekranlarında Fatih Portakal'ın sunduğu Ana Haber'e konuk olan İsmail Küçükkaya, "17 yıl sonra gerçekleşti. Hoş bir tabloydu. Yayın sırasında ben her iki adaya da sordum, bir şikayetiniz var mı? Bir anormallik var mı? diye. Her şey yolundaydı, teşekkür ettiler. Beni yayından sonra arayan ilk isimlerden birisi AK Parti'nin çok önemli bir ismi Naci Bostancı. Kendisi bana çok güzel bir yayın olduğunu ve 'bir öğrencim olarak seninle gurur' duyuyorum dedi. Biz kural dışı, etik dışı bir şey yapmadık. Son derece net, şeffaf bir yayın yaptık. Halkımız gördü. Sorumluluğum çok büyüktü, omuzlarımda onların ağırlığı vardı" demişti.