Araklı'da sel ve heyelan: 6 kişi öldü, 4 kişi kayıp

Trabzon'da meydana gelen sel ve HES borusu patlaması sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Trabzon’un Araklı ilçesinde sel, HES borusunu patlattı. 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor” dedi. Belediye çalışanı 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Trabzon Valiliği, Araklı’nın Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen selde 1 kişinin cesedine ulaşıldığını, mahsur kalanlar için arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada 4 ev ve iş yerinin yıkıldığı ve Yeşilyurt Mahallesi’nin de selden etkilendiği ifade edildi. Olayla ilgili Araklı Kaymakamlığı’nda Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz masası oluşturulduğu açıklandı.

Trabzon yerel basınındaki haberlere göre yoğun yağışın ardından patlayan HES borusu da selin şiddetini artırdı. Yerel haber sitelerinde de cansız bedenine ulaşılan kişinin Ali Abdullah adlı bir yurttaş olduğu belirtildi.

VALİ USTAOĞLU: YIKILAN EVLERDEKİ VATANDAŞLARLA İLGİLİ NET BİLGİ YOK

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, saat 14.00 sularında Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış meydana geldiğini söyledi.

Bölgeye henüz kara yoluyla ulaşım sağlanamadığını aktaran Ustaoğlu, “Gerek köy muhtarımızla gerek köyde oturan başka vatandaşlarımızla telefon irtibatlarımızı kurduk. Muhtarımız da az önce ifade ettiğim ev ve iş yerlerinin yıkıldığını söylüyor ama içerisinde oturan vatandaşlarımızla ilgili çok net bilgi yok” dedi.

Tüm ekiplerle bölgede olduklarını belirten Vali Ustaoğlu, “Jandarma Genel Komutanlığımızın 30 jandarma arama kurtarma ekibi yolda, geliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın Samsun’daki helikopteri yolda şu an, geliyor. Haber alamadığımız vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Çalışmalarında ardından akşam saatlerinde açıklama yapan İsmail Ustaoğlu, “6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor” dedi.